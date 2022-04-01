Про це заявив білоруський опозиціонер Павло Латушко в ефірі 24 каналу.

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"Ми спостерігаємо значний ріст активності переміщення збройних сил Росії по території Білорусі. Колони техніки помітили у районі Гомеля", – розповів він.

Латушко припустив, що у такий спосіб можуть створювати видимість того, що частину збройних сил відводять на територію Росії. Втім, за його словами, значна кількість техніки окупантів пошкоджена.

Окупанти деморалізовані

Водночас опозиціонер зауважив, що російські солдати перебувають у достатньо деморалізованому стані.

Це видно хоча б з придбання алкоголю у Білорусі. Норми за місяць перевищили у деяких районах практично річне вживання,

– додав Латушко.

Нагадаємо, що українська розвідка опублікувала персональні дані окремих білоруських військовослужбовців, які допомагають Росії у війни проти України. Загалом у списку – 106 людей.

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