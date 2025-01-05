Цинично анонсируют обстрелы: россияне в 1,5 раза увеличили количество ударов по Херсонщине

В 2024 году, сравнивая с 2023 годом, количество атак в Херсонской области выросло в 1,5 раза. Хаотичными эти обстрелы назвать сложно, россияне бьют прицельно.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что удары врага нацелены не только на конкретные объекты, противник "охотится" и на местных жителей, которые передвигаются по городу.

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Какие цели выбирает Россия для ударов

Вирлич рассказала, что постоянно читает российские паблики, чтобы знать о намерениях врага.

Эти паблики в соцсетях анонсируют обстрелы, выставляя карты, а потом публикуют последствия от атак. Так было с онкологическим центром. Они предупредили об ударе в конце года. Когда он происходит, то обстрелы наносят и по другим объектам в том же секторе,

– рассказала Вирлич.

Россияне с помощью разведдронов гоняются и за жителями Херсонской области, которые просто идут по улице. Враг бьет и по транспорту "скорой".

"Россияне не скрывают и анонсируют по своим каналам, что будут наносить удары по тем службам, которые приедут проводить спасательные работы (коммунальщики и ГСЧС). Россия атакует больницы, гражданскую инфраструктуру, постоянно оправдываясь, что там находятся мифические бойцы НАТО, а также критическую инфраструктуру", – озвучила Вирлич.

В Херсонской ОВА отчитались, что количество пострадавших среди мирных жителей за 2024 год увеличилось. В прошлом году из-за российских обстрелов получили ранения или погибли 2187 человек. Это более чем на 200 человек больше, чем в 2023 году.

Новой серьезной угрозой стали атаки дронов, которые россияне начали активно применять против гражданских жителей с августа 2024 года. За 5 месяцев произошло ориентировочно 12 тысяч атак БпЛА, из-за которых погибло 54 человека, еще 609 получили ранения, среди которых 8 детей.