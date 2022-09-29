Удар был кассетными снарядами. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что количество жертв возросло.

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По состоянию на 19:20, трое погибших и двенадцать раненых. Также есть повреждения жилых домов и электросетей,

– сообщил мэр.

Взрыв из-за действий врага произошел в районе остановки общественного транспорта.

Удар был целенаправленным

Сначала сообщали о 2 погибших и 12 раненых. К месту удара выехали бригады скорой помощи. Однако затем Сенкевич заявил, что количество жертв возросло до трех.

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева подчеркнула, что это целенаправленный террористический акт. Кассетные снаряды прилетели по остановке в людном районе города. Это произошло именно тогда, когда мирные жители возвращались домой.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко показал кадры с места событий, где было видно, что люди бегут от взрывов.

Отметим, что информация о звуках взрывов появилась в телеграм-каналах в 17:38. Раздалась воздушная тревога, отбой объявили в 18:07. Теперь на месте работают все службы.

Сможет ли россия наступать на Николаев

Алексей Арестович говорил, что не стоит считать, что оккупантам будет так просто отправить мобилизованных на Юг, например, чтобы развить какое-нибудь наступление.

ВСУ контролируют все переправы через Днепр , если россияне захотят доставлять вновь прибывших баржами, то мы их успешно топим – не каждый день, но такие успехи у нас есть. Кроме того, ВСУ попадают не в пустые баржи.

контролируют все переправы через Днепр Арестович не верит в тотальный апокалипсис, но, если россияне даже смогут перебросить войска на правый берег, то никуда не исчезает проблема с обеспечением. Та группировка, которая сейчас там находится, – нуждается в 4 тысячах тонн груза ежедневно, а обеспечивают 1 300 тонн. Поэтому у этих военных уже две с половиной недели проблемы со снабжением.