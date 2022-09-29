Удар був касетними снарядами. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що кількість жертв зросла.
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Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж,
– повідомив мер.
Вибух через дії ворога стався в районі зупинки громадського транспорту.
Удар був цілеспрямованим
Спочатку повідомляли про 2 загиблих та 12 поранених. До місця удару виїхали бригади швидкої допомоги. Однак потім Сєнкевич заявив, що кількість жертв зросла до трьох.
Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва наголосила, що це цілеспрямований терористичний акт. Касетні снаряди прилетіли по зупинці у людному районі міста. Це сталось саме тоді, коли мирні мешканці поверталися додому.
Заступник глави ОП Кирило Тимошенко показав кадри з місця подій, де було видно, що люди тікають від вибухів.
Зауважимо, що інформація про звуки вибухів з'явилась у телеграм-каналах о 17:38. Лунала повітряна тривога, відбій оголосили о 18:07. Тепер на місці працюють усі служби.
Чи зможе росія наступати на Миколаїв
- Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович казав, що не варто вважати, що окупантам буде так просто надіслати мобілізованих на Південь, наприклад, аби розвинути якийсь наступ.
- ЗСУ контролюють всі переправи через Дніпро, якщо росіяни захочуть доставляти новоприбулих баржами, то ми їх успішно топимо – не щодня, але такі успіхи у нас є. Крім того, ЗСУ влучають не у порожні баржі.
- Арестович не вірить у тотальний апокаліпсис, але, якщо росіяни навіть зможуть перекинути війська на правий берег, то нікуди не зникає проблема із забезпеченням. Те угруповання, яке зараз там перебуває – має потребу у 4 тисячах тон вантажу щодня, а забезпечують 1 300 тон. Тому ці військові вже два з половиною тижні мають проблеми із постачанням.
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