Удар був касетними снарядами. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що кількість жертв зросла.

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Станом на 19:20, троє загиблих та дванадцять поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж,

– повідомив мер.

Вибух через дії ворога стався в районі зупинки громадського транспорту.

Удар був цілеспрямованим

Спочатку повідомляли про 2 загиблих та 12 поранених. До місця удару виїхали бригади швидкої допомоги. Однак потім Сєнкевич заявив, що кількість жертв зросла до трьох.

Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва наголосила, що це цілеспрямований терористичний акт. Касетні снаряди прилетіли по зупинці у людному районі міста. Це сталось саме тоді, коли мирні мешканці поверталися додому.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко показав кадри з місця подій, де було видно, що люди тікають від вибухів.

Зауважимо, що інформація про звуки вибухів з'явилась у телеграм-каналах о 17:38. Лунала повітряна тривога, відбій оголосили о 18:07. Тепер на місці працюють усі служби.

Чи зможе росія наступати на Миколаїв

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович казав, що не варто вважати, що окупантам буде так просто надіслати мобілізованих на Південь, наприклад, аби розвинути якийсь наступ.

ЗСУ контролюють всі переправи через Дніпро, якщо росіяни захочуть доставляти новоприбулих баржами, то ми їх успішно топимо – не щодня, але такі успіхи у нас є. Крім того, ЗСУ влучають не у порожні баржі.

Арестович не вірить у тотальний апокаліпсис, але, якщо росіяни навіть зможуть перекинути війська на правий берег, то нікуди не зникає проблема із забезпеченням. Те угруповання, яке зараз там перебуває – має потребу у 4 тисячах тон вантажу щодня, а забезпечують 1 300 тон. Тому ці військові вже два з половиною тижні мають проблеми із постачанням.

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