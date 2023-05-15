По состоянию на 15 мая в течение последних суток российские оккупанты нанесли многочисленные удары по украинским городам. При этом свои усилия противник сосредотачивает на четырех направлениях.

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Многочисленные обстрелы украинских городов и ответ ВСУ

По данным Генштаба, оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Также они нанесли 38 авиационных ударов и совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на четырех направлениях, где произошло 37 боевых столкновений. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без особых изменений.

В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут,

– подчеркнули в Генштабе.

В целом за последние сутки авиаударам подверглись районы шести населенных пунктов, в частности, Авдеевка. Также украинские враги обстреляли:

2 населенных пункта Черниговской области,

5 – Сумской области,

22 – Харьковской области,

3 – Луганской области,

27 – Донецкой области.

9 – Запорожской области,

город Херсон.

Отметим, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Еще 7 ударов были нанесены по зенитно-ракетным комплексам противника.

Что касается подразделений ракетных войск и артиллерии, то они на протяжении последних суток поразили:

пункт управления,

2 района сосредоточения живой силы,

3 артиллерийских подразделения на огневой позиции,

2 станции радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов оккупантов.

Россия усиливает контроль на временно оккупированных территориях

В Генштабе также поделились, что недавно на временно оккупированной территории Запорожской области начали навязывать российские паспорта тем лицам, которые согласились пойти на сотрудничество с захватчиками. Им было предложено в письменном виде зафиксировать отказ от гражданства Украины и принять российское.

Тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе сообщили, что оперативные группы МВД и ФСБ России проводят рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам во временно оккупированном Крыму. При этом они в первую очередь проверяют крымских татар. Такие меры необходимы оккупантам для усиления контроля над населением.