Станом на 15 травня протягом останньої доби російські окупанти завдали численних ударів по українським містам. При цьому свої зусилля противник зосереджує на чотирьох напрямках.

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Численні обстріли українських міст та відповідь ЗСУ

За даними Генштабу, окупанти завдали 2 ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Також вони завдали 38 авіаційних ударів та здійснили понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля чотирьох напрямках, де відбулося 37 бойових зіткнень. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки. При цьому на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без особливих змін.

В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут,

– підкреслили в Генштабі.

Загалом протягом останньої доби авіаударів зазнали райони шести населених пунктів, зокрема, Авдіївка. Також українські вороги обстріляли:

2 населені пункти Чернігівської області,

5 – Сумської області,

22 – Харківської області,

3 – Луганської області,

27 – Донецької області.

9 – Запорізької області,

місто Херсон.

Зазначимо, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Натомість авіація Сил оборони України за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Ще 7 ударів було завдано по зенітно-ракетних комплексах противника.

Щодо підрозділів ракетних військ і артилерії, то вони протягом останньої доби уразили:

пункт управління,

2 райони зосередження живої сили,

3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції,

2 станції радіоелектронної боротьби,

склад боєприпасів окупантів.

Росія посилює контроль на тимчасово окупованих територіях

В Генштабі також поділилися, що віднедавна на тимчасово окупованій території Запорізької області почали нав'язувати російські паспорти тим особам, які погодились піти на співпрацю з загарбниками. Їм запропонували у письмовому вигляді зафіксувати відмову від громадянства України та прийняти російське.

Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Також у Генштабі повідомили, що оперативні групи МВС та ФСБ Росі проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах у тимчасово окупованому Криму. При цьому вони першочергово перевіряють кримських татар. Такі заходи потрібні окупантам задля посилення контролю за населенням.