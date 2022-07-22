До конца месяца: беларусь снова продлила проверку боевой готовности своих войск

Украинцы не должни забывать, что существует опасность не только от россии. Ведь беларусь продолжает свои маневры у наших границ.

С этой территории также обстреливают наше государство. О ситуации на белорусских границах рассказали в сводке Генштаба на утро 22 июля.

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беларусь продлила обучение

Страна-соучастница нападения на наше государство якобы начала обучение у наших границ. Войска расположились близко к нам и эти учения продолжаются более месяца. Дату их завершения постоянно переносят.

Именно это вызывает обеспокоенность тем, что беларусь под надзором и желанием путина вступит в войну и ее войска пойдут в наступление.

Таким образом, в Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без значительных изменений. В то же время, сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики беларусь продлили до 31 июля этого года.

Что происходит в Беларуси

белорусский диктатор Александр Лукашенко в интервью французским журналистам разбрасывался громкими заявлениями. Он говорил, что его страна фактически признала квазиреспублики в Донбассе. Также заявлял, что их тесные отношения с россиянами подразумевают поддержку абсолютно всех их действий.

В Генштабе постоянно мониторят ситуацию на белорусских границах. Наши военные уверяли, что пока никаких признаков того, что по направлению к беларуси готовится наступление, нет. Но там людей начали агитировать подписывать контракты с российскими частными военными компаниями.

Из-за усиления напряжения и различных маневров белорусской армии Вооруженные Силы Украины обратились к солдатам беларуси в соответствующем видео. Наши защитники призвали белорусскую армию не вступать в войну на стороне российских оккупантов и не выполнять преступные приказы командования. Белорусам советуют сделать правильный выбор.

Вы должны знать, что беларусь перекидывает технику к границе: смотрите видео