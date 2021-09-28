Возвращаются через суды: Венедиктова рассказала о компенсациях восстановленным прокурорам

Прокуроры, которых уволили во время люстрации или реформы прокуратуры, через суды возвращают себе прежние должности. Из-за этого Офис генпрокурора вынужден выплачивать им компенсацию.

Именно бюджет Офиса генпрокурора покрывает компенсационные расходы. Об этом рассказала Ирина Венедиктова во время конференции Совета Европы по реформе прокуратуры в Украине.

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Сумма компенсаций значительная

Генпрокурор Ирина Венедиктова не озвучила сумму, которую Офис генпрокурора потратил на то, чтобы выплатить компенсации прокурорам. По ее словам, на это идут немалые средства.

Когда к нам обращаются работники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны,

– рассказала генпрокурор.

Однако Венедиктова пояснила, что в должности прокуроров восстанавливают не автоматически после решения суда, а только после пройденной переаттестации. И только тогда они получают материальное возмещение.

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