Саме бюджет Офісу генпрокурора покриває компенсаційні витрати. Про це розповіла Ірина Венедіктова під час конференції Ради Європи щодо реформи прокуратури в Україні.

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Сума компенсацій значна

Генпрокурорка Ірина Венедіктова не озвучила суму, яку Офіс генпрокурора витратив на те, щоб виплатити компенсації прокурорам. За її словами, на це йдуть чималі кошти.

Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі,

– розповіла генпрокурорка.

Однак Венедіктова пояснила, що на посаді прокурорів поновлюють не автоматично після рішення суду, а тільки після пройденої переатестації. І тільки тоді вони отримують матеріальне відшкодування.

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