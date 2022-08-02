Если бои будут продолжаться до зимы, возвращать территории будет все труднее, – ОП
Источник:NHK
Глава Офиса Андрей Ермак рассказал, что следующие несколько месяцев будут решающими для Украины на поле боя. Затягивание войны к зиме может принести пользу российским силам.
Он объяснил, что если боевые действия продолжатся до зимы, то возвращать территорию будет все труднее и труднее.
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Украина планирует освободить 100% оккупированных территорий на Юге
Андрей Ермак подчеркнул, что Украина будет принимать все возможные меры, чтобы выйти к зиме из "тупика". Сейчас украинские войска ужесточают контратаки на юге. Их цель – отвоевать 100% территории, которую захватили россияне.
В этой войне мы никогда не пойдем на уступки нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета,
– сказал он.
Также Ермак призвал США и западных союзников ввести дополнительные санкции против россии, поскольку кремль продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для снятия санкций.
"Важно не дать россиянам затащить нас с войной в зиму"
- Ранее президент Владимир Зеленский сказал конгрессменам, что следующие 3-6 недель для Украины станут решающими. Поскольку после этого бороться за победу будет значительно труднее. Особенно это касается Юга страны. Поэтому Украина пытается максимально усилить поставки оружия от западных партнеров.
- Накануне Андрей Ермак тоже говорил, что "важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму". По его словам, сейчас украинские власти делают все для того, чтобы освободить наши территории как можно скорее.
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