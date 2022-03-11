Возвращаться к России и Беларуси не будем, – Герус о ситуации с энергосистемой в Украине
Энергетическая система Украины сбалансирована. Уже две недели прошло с того момента, как государство полностью отсоединилось от России и Беларуси.
Атомные блоки и блоки угольной теплогенерации работают и обеспечивают достаточное количество электроэнергии. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус.
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Плана "Б" нет, – Герус
"У нас теперь один план "А", никакого плана "Б" нет – синхронизироваться, объединиться с европейской энергетической системой. Возвращаться к России и Беларуси не будем, потому что с ними не хотим иметь никаких дел", – заявил Андрей Герус.
Сейчас в Украине достаточно запасов энергоресурсов. Герус объяснил, что речь идет об угле, топливе для атомных электростанций.
У всех электроэнергия есть, за исключением тех регионов, где российские оккупанты обстрелами, взрывами, ракетными ударами повредили линии электропередач или подстанции,
– сказал председатель Комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКП.
Где в Украине проблемы с сетями
Он добавил, что в соответствующей ситуации говорится о проблемах сетей, а не о наличии электроэнергии. По словам Геруса, проблемы с сетями есть в таких городах как:
- Славутич;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Харьков.
Оккупанты обстреливают объекты критической инфраструктуры и вредят линии электропередач. В то же время сама электроэнергия в Украине генерируется в достаточном количестве и ею обеспечены все, кто живет не в горячих точках.
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