Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, почему Владимиру Зеленскому не стоит спешить с возвращением Федорова на прежнюю должность. По его мнению, президенту придется найти тонкий баланс между общественным запросом, доверием военных и собственной политической легитимностью.

Возвращение Федорова создало бы новый риск

Нынешний кадровый спор может быть не таким острым, как прошлогодний кризис вокруг независимости антикоррупционных органов, однако он затянулся и в перспективе способен ослабить общественную поддержку власти. Его основой стал конфликт между технологическим подходом Федорова к войне и более консервативным видением бывшего главнокомандующего Александра Сырского.

Проблема заключалась в том, что Федоров требовал отстранить Сырского. Он не пришел к Зеленскому с намерением договориться и найти компромисс, а сразу заявил о необходимости его увольнения,

– пояснил Лукас.

Впоследствии Сырского сменил Михаил Драпатый, который пользуется высокой репутацией среди военных и в обществе. После этого возвращение Федорова в Министерство обороны означало бы, что президент пересматривает уже принятое решение, а также могло бы создать опасный кадровый прецедент.

Здесь нужно быть осторожным. Возвращение Федорова на пост министра обороны послало бы военным неоднозначный сигнал. Ведь в следующий раз, когда он потребует кого-то уволить, это создаст новую проблему,

– подчеркнул профессор.

Зеленскому придется одновременно сохранить доверие нового военного руководства и не утратить собственную политическую легитимность.

Федорову нужна должность с реальными полномочиями

В армии могут по-разному оценивать конфликт вокруг бывшего министра: часть военных поддерживает его подход, тогда как другие не считали увольнение Сырского необходимым. Поэтому ближайшей задачей должна стать стабилизация работы армии под руководством Драпатого, а не продолжение кадрового спора в публичном пространстве.

Эту ситуацию необходимо урегулировать, но в ближайшие несколько недель этим нужно заниматься за закрытыми дверями. Сначала следует обеспечить стабильность при новом главнокомандующем и показать результаты, в частности в сфере беспилотников,

– отметил Лукас.

После этого можно будет вернуться к будущему Федорова. Формальное назначение, которое не даст ему возможности влиять на оборонные решения, вряд ли станет настоящим компромиссом. Нужно найти роль, в которой его технологический опыт и управленческие способности будут работать на государство.

Не думаю, что проблему можно решить назначением Федорова вице-премьером по технологическим инновациям. Какими именно полномочиями он там будет обладать?

– пояснил профессор.

Зеленскому и самому Федорову нужно отложить политические расчеты и найти формат сотрудничества, который сохранит стабильность и позволит использовать его опыт уже сейчас.

Политические амбиции должны отойти на второй план

Рост популярности Федорова уже породил предположения, что в будущем он может стать конкурентом Зеленского на президентских выборах. Подобные разговоры ранее возникали и вокруг Валерия Залужного, которого после увольнения с поста главнокомандующего назначили послом в Великобритании.

Если Зеленский принимает решение с учетом того, кто может стать его соперником на следующих выборах, то очень надеюсь, что это не так. Политические разногласия сейчас нужно отложить в сторону, ведь всем необходимо действовать вместе,

– подчеркнул Лукас.

Сам Федоров, по мнению профессора, также должен думать не о возможной избирательной кампании, а о том, как уже сейчас использовать свой опыт для обороны страны. В то же время для него нужно найти должность, которая не будет формальной и позволит влиять на технологическое развитие войск.

Хочется надеяться, что Федоров ради страны думает не о следующих выборах, а о том, какой вклад он может внести прямо сейчас. Вопрос в том, существует ли другая должность министерского уровня, которая сохранит для него такое влияние,

– пояснил эксперт.

Быстро решить эту кадровую проблему вряд ли удастся. После предыдущих политических кризисов Украине нужна стабильность, поэтому решение о будущем Федорова следует принимать без нового публичного противостояния и только после того, как новое военное руководство полноценно наладит работу.

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