Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Володимиру Зеленському не варто поспішати з поверненням Федорова на попередню посаду. На його думку, президенту доведеться знайти тонкий баланс між суспільним запитом, довірою військових і власною політичною легітимністю.

Повернення Федорова створило б новий ризик

Нинішня кадрова суперечка може бути не такою гострою, як минулорічна криза навколо незалежності антикорупційних органів, однак вона затягнулася й у перспективі здатна послабити суспільну підтримку влади. Її основою став конфлікт між технологічним підходом Федорова до війни та консервативнішим баченням колишнього головнокомандувача Олександра Сирського.

Проблема полягала в тому, що Федоров вимагав усунути Сирського. Він не прийшов до Зеленського з наміром домовитися й знайти компроміс, а одразу заявив про необхідність його звільнення,

– пояснив Лукас.

Згодом Сирського замінив Михайло Драпатий, який має високу репутацію серед військових і суспільства. Після цього повернення Федорова до Міністерства оборони означало б, що президент переглядає вже ухвалене рішення, а також могло б створити небезпечний кадровий прецедент.

Тут треба бути обережним. Повернення Федорова на посаду міністра оборони надіслало б військовим неоднозначний сигнал. Адже наступного разу, коли він вимагатиме когось звільнити, це створить нову проблему,

– наголосив професор.

Зеленському доведеться одночасно зберегти довіру нового військового керівництва та не втратити власну політичну легітимність.

Федорову потрібна посада з реальними повноваженнями

У війську можуть по-різному оцінювати конфлікт навколо колишнього міністра: частина військових підтримує його підхід, тоді як інші не вважали звільнення Сирського необхідним. Тому найближчим завданням має стати стабілізація роботи армії під керівництвом Драпатого, а не продовження кадрової суперечки у публічному просторі.

Цю ситуацію необхідно врегулювати, але в найближчі кілька тижнів цим потрібно займатися непублічно. Спершу слід забезпечити стабільність за нового головнокомандувача та показати результати, зокрема у сфері безпілотників,

– зазначив Лукас.

Після цього можна буде повернутися до майбутнього Федорова. Формальне призначення, яке не дасть йому змоги впливати на оборонні рішення, навряд чи стане справжнім компромісом. Потрібно знайти роль, де його технологічний досвід і управлінські здібності працюватимуть на державу.

Не думаю, що проблему можна розв'язати призначенням Федорова віцепрем'єром з технологічних інновацій. Якими саме повноваженнями він там володітиме?,

– пояснив професор.

Зеленському й самому Федорову потрібно відкласти політичні розрахунки та знайти формат співпраці, який збереже стабільність і дасть змогу використати його досвід уже зараз.

Політичні амбіції мають відійти на другий план

Зростання популярності Федорова вже породило припущення, що в майбутньому він може стати конкурентом Зеленського на президентських виборах. Подібні розмови раніше виникали й навколо Валерія Залужного, якого після звільнення з посади головнокомандувача призначили послом у Великій Британії.

Якщо Зеленський ухвалює рішення з огляду на те, хто може стати його суперником на наступних виборах, дуже сподіваюся, що це не так. Політичні розбіжності зараз потрібно відкласти, адже всім необхідно діяти разом,

– наголосив Лукас.

Сам Федоров, на думку професора, також має думати не про можливу виборчу кампанію, а про те, як уже зараз використати свій досвід для оборони країни. Водночас для нього потрібно знайти посаду, яка не буде формальною та дозволить впливати на технологічний розвиток війська.

Хочеться сподіватися, що Федоров заради країни думає не про наступні вибори, а про те, який внесок він може зробити просто зараз. Питання в тому, чи існує інша посада міністерського рівня, що збереже для нього такий вплив,

– пояснив експерт.

Швидко розв'язати цю кадрову проблему навряд чи вдасться. Після попередніх політичних криз Україні потрібна стабільність, тому рішення про майбутнє Федорова варто ухвалювати без нового публічного протистояння та лише після того, як нове військове керівництво повноцінно налагодить роботу.

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