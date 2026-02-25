Военные, которые возвращаются с СОЧ из-за границы, могут добровольно вернуться на службу

Военные, которые самовольно оставили часть и находятся за границей, могут добровольно вернуться на службу. При определенных условиях им не грозят штрафы или уголовная ответственность.

Об этом рассказал старший офицер отдела патрульно-постовой службы розыска и деятельности Военной службы правопорядка в гарнизонах Центрального управления ВСП по городу Киеву и Киевской области майор Андрей Суржик в интервью АрмияFM.

Как вернуться на службу после СОЧ?

Военная служба правопорядка – это ключевой орган, которая помогает вернуться с СОЧ. Именно этот орган координирует процесс восстановления на службе, взаимодействует с другими структурами и сопровождает военного на всех этапах возвращения.

Для того, чтобы восстановиться на службе, нужно сначала вернуться в Украину и при пересечении границы следует обратиться в Государственную пограничную службу и заявить о своих намерениях.

После этого человека направляют в ближайшее подразделение ВСП, а затем – в резервный батальон, который занимается такими случаями. Там военнослужащий попадает в другую воинскую часть и получает новую должность. После этого статус СОЧ отменяется.

По словам Андрея Суржика, консульства в других государствах могут помочь разве что вернуться в Украину. А все остальные процессы происходят во взаимодействии с ВСП.

Заметьте! Если военный впервые совершил правонарушение по статьям 407 или 408, он может быть освобожден от уголовной ответственности. Но в случае добровольного возвращения на службу.

Когда человек возвращается, его задерживают только в случае принятия судом, но и в таком случае, если военный согласен вернуться на фронт, ответственность может быть с него снята.

В то же время никакие штрафы к тем, кто добровольно возвращается, не применяются. Наоборот, им способствуют в восстановлении, а командир может предоставить рекомендательное письмо. Представители ВСП отмечают: их цель – не наказание, а помощь военным в возвращении в строй.

