Об их реакции 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул: так, как было в 2014 году, уже не произойдет.
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Будет непременное возмездие
Возвращение командиров "Азова" стало настоящим потрясением для коллаборантов в Мариуполе. Так называемые "ждуны" теперь четко понимают, что у них нет шансов и деоккупация территории непременно будет.
"У них было такое настроение, как в 2014 году. То есть вернется Украина, нас простят, потом забудут, мы скажем, что нас заставили, мы ошибались и так далее. Мы тогда такое действительно видели, когда вернулись те, кто организовывал псевдореферендумы и даже сейчас что-то возглавляет в Мариуполе", – рассказал советник мэра.
Петр Андрющенко о реакции местных в Мариуполе на возвращение командиров из "Азовстали": смотреть видео
Впрочем, сейчас так не будет. После деоккупации мариупольцы будут хотеть не просто возмездия, а настоящей мести пророссийским коллаборантам.
Пожалуй, впервые до кого-то дошло, что надо паковать вещи и "чемодан-вокзал-Россия". Так должно быть, если они не хотят попасть в украинскую тюрьму,
– добавил Андрющенко.
Возвращение в Украину защитников "Азовстали": основные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля находился в Стамбуле. Тогда же он сообщил о возвращении пяти защитников "Азовстали". Это командир "Азова" Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламарь, а также Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
- Напомним, что 21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, включая защитников "Азовстали" вернулись домой – их обменяли на кума Путина Медведчука. Командиры же отправились в Турцию, где находились донедавна.
- Вечером того же дня командиры пообщались с журналистами во Львове и Денис Прокопенко отметил, что свое слово бойцы еще скажут в бою. Они сделают все, чтобы ускорить украинскую победу.
- 2 июля жена Святослава Паламаря родила дочь Квитославу. Это второй ребенок в семье украинского героя. Супруги воспитывают сына Лукьяна.