Об их реакции 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул: так, как было в 2014 году, уже не произойдет.

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Будет непременное возмездие

Возвращение командиров "Азова" стало настоящим потрясением для коллаборантов в Мариуполе. Так называемые "ждуны" теперь четко понимают, что у них нет шансов и деоккупация территории непременно будет.

"У них было такое настроение, как в 2014 году. То есть вернется Украина, нас простят, потом забудут, мы скажем, что нас заставили, мы ошибались и так далее. Мы тогда такое действительно видели, когда вернулись те, кто организовывал псевдореферендумы и даже сейчас что-то возглавляет в Мариуполе", – рассказал советник мэра.

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Впрочем, сейчас так не будет. После деоккупации мариупольцы будут хотеть не просто возмездия, а настоящей мести пророссийским коллаборантам.

Пожалуй, впервые до кого-то дошло, что надо паковать вещи и "чемодан-вокзал-Россия". Так должно быть, если они не хотят попасть в украинскую тюрьму,

– добавил Андрющенко.

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