Про їхню реакцію 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив: так, як було у 2014 році, вже не станеться.

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Буде неодмінна відплата

Повернення командирів "Азову" стало справжнім потрясінням для колаборантів у Маріуполі. Так звані "почекуни" тепер чітко розуміють, що у них немає шансів і деокупація території неодмінно буде.

"У них був такий настрій, як у 2014 році. Тобто повернеться Україна, нас пробачать, потім забудуть, ми скажемо, що нас змусили, ми помилялися і так далі. Ми тоді таке дійсно бачили, коли повернулися ті, хто організовував псевдореферендуми і навіть зараз щось очолює у Маріуполі", – розповів радник мера.

Петро Андрющенко про реакцію місцевих у Маріуполі на повернення командирів з "Азовсталі": дивитись відео

Утім, зараз так уже не буде. Після деокупації маріупольці потребуватимуть не просто відплати, а справжньої помсти проросійським колаборантам.

Мабуть, вперше до когось дійшло, що треба пакувати речі і "чємодан-вокзал-Росія". Так має бути, якщо вони не хочуть потрапити до української в'язниці,

– додав Андрющенко.

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