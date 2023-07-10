Про їхню реакцію 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив: так, як було у 2014 році, вже не станеться.
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Буде неодмінна відплата
Повернення командирів "Азову" стало справжнім потрясінням для колаборантів у Маріуполі. Так звані "почекуни" тепер чітко розуміють, що у них немає шансів і деокупація території неодмінно буде.
"У них був такий настрій, як у 2014 році. Тобто повернеться Україна, нас пробачать, потім забудуть, ми скажемо, що нас змусили, ми помилялися і так далі. Ми тоді таке дійсно бачили, коли повернулися ті, хто організовував псевдореферендуми і навіть зараз щось очолює у Маріуполі", – розповів радник мера.
Петро Андрющенко про реакцію місцевих у Маріуполі на повернення командирів з "Азовсталі": дивитись відео
Утім, зараз так уже не буде. Після деокупації маріупольці потребуватимуть не просто відплати, а справжньої помсти проросійським колаборантам.
Мабуть, вперше до когось дійшло, що треба пакувати речі і "чємодан-вокзал-Росія". Так має бути, якщо вони не хочуть потрапити до української в'язниці,
– додав Андрющенко.
Повернення до України захисників "Азовсталі": основні новини
- Президент України Володимир Зеленський 8 липня перебував у Стамбулі. Тоді ж він повідомив про повернення 5 захисників "Азовсталі". Це командир "Азову" Денис Прокопенко, його заступник Святослав Паламар, а також Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
- Нагадаємо, що 21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, включно з захисниками "Азовсталі" повернулися додому – їх обміняли на кума Путіна Медведчука. Командири ж вирушили до Туреччини, де перебували донедавна.
- Увечері того ж дня командири поспілкувалися із журналістами у Львові і Денис Прокопенко наголосив, що своє слово бійці ще скажуть у бою. Вони зроблять все, аби пришвидшити українську перемогу.
- 2 липня дружина Святослава Паламара народила донечку Квітославу. Це друга дитина в родині українського героя. Подружжя виховує сина Лук'яна.