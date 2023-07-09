Ждем дальнейших приказов, – в "Азове" сделали заявление после возвращения командиров в Украину

Командиры обороны Мариуполя 8 июля прибыли в Украину. В "Азове" заявили, что делали все возможное, чтобы вернуть их домой.

Бойцы прилагали все усилия, чтобы те, кто 86 дней руководил обороной Мариуполя и спасал Украину, наконец-то смогли применить свой колоссальный боевой опыт на пользу государства и непосредственно командовать бригадой.

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В "Азове" сделали заявление после возвращения командиров

Вся Украина ждала день возвращения из Турции командиров обороны Мариуполя:

Героя Украины, командира "Азова", подполковника Дениса "Редиса" Прокопенко,

Героя Украины, командира комендантской роты, майора Олега "Аписа" Хоменко,

Героя Украины, заместителя командира, майора Святослава "Калины" Паламаря.

Само их присутствие рядом с подчиненными, их опыт и управленческие навыки существенно повысят боеспособность подразделения и укрепят боевой дух,

– говорится в сообщении.

Личный состав бригады поздравил командиров с возвращением на Родину. Теперь бойцы с нетерпением ждут дальнейших приказов.

"Не имеем права забывать, что около 700 азовцев больше года находятся в плену. Вернем всех. Освободим каждого", – подытожили в "Азове".

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Возвращение командиров "Азовстали" из плена: главное

После месяцев тяжелейших боев в мае 2022 года защитники Мариуполя выполнили приказ прекратить оборону города и начали покидать "Азовсталь". 20 мая с завода вышли командиры:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламар – его заместитель;

Сергей "Волына" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Апис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, в том числе защитники "Азовстали", вернулись домой. Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука. В свою очередь командиры отправились в Турцию, где находились до 8 июля 2023 года.