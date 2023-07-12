Возвращение "азовцев" было достаточно неожиданным даже для Украины. Ведь по предварительным договоренностям, они должны оставаться в Турции до конца войны. Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу неожиданные детали, которые могли повлиять на решение Эрдогана.

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"Предал" не Эрдоган, а Путин

В то же время Николай Давыдюк пояснил, что Владимир Путин обещал Эрдогану отдать ЗАЭС под контроль МАГАТЭ или Украины. Это лидер Турции хотел продемонстрировать это как одну из своих побед в качестве переговорщика и использовать на выборах. Однако Путин своего слова не сдержал.

Путин его "кинул", а Эрдоган плюнул ему в лицо. Он сказал красивым турецким языком, что Путин ту*ой предатель, который не держит слово. Завернул это в другие слова, но звучало именно так,

– подчеркнул Давыдюк.

Эрдоган даже поддержал вступление Украины в НАТО, хотя был среди двух стран, которые были против членства по многим другим причинам. Теперь же лидер Турции заявил, что Украина проявляет себя с лучшей стороны: поддерживает соседство, делает "зерновой коридор", поддерживает мусульман – крымских татар.

"Супер-страна, супер-сосед, так и должно быть. А Путин даже с Пригожиным не справится. И когда Путин действительно предал Эрдогана, еще тянет его на встречу и выпрашивает, почему так произошло (с защитниками "Азовстали" – 24 Канал)", – отметил политолог.

Заметим, что у Эрдогана и Путина на август запланирована встреча в Турции. Доподлинно неизвестно, состоится ли она.

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