Повернення "азовців" було доволі неочікуваним навіть для України. Адже за попередніми домовленостями, вони мали залишатись в Туреччині до кінця війни. Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу неочікувані деталі, які вплинули на рішення Ердогана.

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"Зрадив" не Ердоган, а Путін

Водночас Микола Давидюк пояснив, що Владімір Путін обіцяв Ердогану віддати ЗАЕС під контроль МАГАТЕ або ж України. Це лідер Туреччини хотів продемонструвати це як одну зі своїх перемог як перемовника і використати це на виборах.

Однак Путін свого слова не стримав.

Путін його "кинув", а Ердоган – плюнув йому в обличчя. Він сказав красивою турецькою мовою, що Путін ту*ий зрадник, який не тримає слово. Завернув це в інші слова, але звучало саме так,

– наголосив Давидюк.

Ердоган навіть підтримав вступ України до НАТО, хоч був серед тих двох країн, які були проти членства з багатьох інших причин. Тепер же лідер Туреччини заявив, що Україна проявляє себе з найкращої сторони: підтримує сусідство, робить "зерновий коридор", підтримує мусульман – кримських татар.

"Суперкраїна, суперсусід, так і має бути. А Путін навіть з Пригожиним не може впоратись. І коли Путін справді зрадив Ердогана, ще тягне його на зустріч і випитує, чому так сталося (із захисниками "Азовсталі" – 24 Канал)", – зазначив політолог.

Зауважимо, що в Ердогана та Путіна на серпень запланована зустріч в Туреччині. Достеменно невідомо, чи вона таки відбудеться.

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