Об этом в эфире 24 канала рассказала постоянный представитель Президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
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Она отметила, что каждый эту победу видит по-разному. В первую очередь нам однозначно нужно, чтобы не было большого количества жертв. Полной победой в войне, которая началась 8 лет назад, будет освобождение всех территорий.
После 24 февраля фокус внимания (касательно Крыма – 24 канал) в определенной степени сместился, что достаточно логично. Ведь есть тысячи жертв, разрушенная инфраструктура, угроза региону и так далее. Но мы видим, что тема Крыма все равно не сходит с повестки дня,
– сообщила Тамила Ташева.
По ее словам, ведомство пытается делать все, чтобы поддерживать тему Крыма. Например, не так давно его представители вернулись из США, а теперь планируют совершить ряд важных визитов в страны-партнеры. Также идут различные экспертные обсуждения.
"Мы стоим с позицией относительно территориальной целостности Украины. Изменение границ – не рассматривается. Очень важно, чтобы мы постоянно говорили это нашим партнерам", – отметила Тамила Ташева.
Важный тезис, который, мне кажется, все должны понимать – россия после завершения активных боевых действий через некоторое время может осуществить новую атаку. Из-за того, что они будут оставаться на территории полуострова,
– сообщила Тамила Ташева.
По ее словам, очень важно после завершения активных боевых действий заставить россию уйти с территории Крымского полуострова и начать процесс демилитаризации этого региона. Иначе будет постоянная опасность для Украины и мира.
"Если говорить о стратегической цели, – это возвращение всех территорий и возвращение контроля над украинским Крымом", – подытожила Ташева.
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