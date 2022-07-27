Про це в ефірі 24 каналу розповіла постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

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Вона зазначила, що кожен цю перемогу бачить по різному. В першу чергу – нам однозначно потрібно, щоб не було такої великої кількості жертв. Проте повною перемогою у війні, яка почалася все ж таки 8 років тому, буде звільнення всіх територій.

Після 24 лютого фокус уваги (щодо Криму – 24 канал) певною мірою змістився, що є достатньо логічним. Адже є тисячі жертв, зруйновані інфраструктури, загроза для всього регіону й так далі. Але ми бачимо, що тема Криму все одно не сходить з порядку денного,

– повідомила Таміла Ташева.

За її словами, вони намагаються робити, все аби втримати тему Криму. Наприклад, не так давно повернулися з візиту до США, а тепер планують здійснити ряд важливих візитів до країн-партнерів. Також відбуваються різні експертні обговорення щодо питання України та перемовин.

"Ми стоїмо з позицією щодо територіальної цілісності України. Зміни кордонів – не розглядається. Дуже важливо, щоб ми це постійно нашим партнерам говорили", – зазначила Таміла Ташева.

Важлива теза, яку, мені здається, всі мають розуміти, – росія після завершення активних бойових дій через певний час може здійснити нову атаку. Через те, що вони будуть лишатися на території півострова,

– повідомила Таміла Ташева.

За її словами, дуже важливо після завершення активних бойових дій змусити росію піти з території Кримського півострова й почати процес демілітаризації цього регіону. Інакше це постійна небезпека для України та для світу.

"Якщо говорити про стратегічну мету, – це повернення всіх територій і повернення контролю над українським Кримом", – підсумувала Ташева.

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