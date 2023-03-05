Крым – наша панацея в войне с Россией

После того как мы зашли во 2/9 год войны, стали чаще звучать оценки и прогнозы, что война становится затяжной, а вместе с боевыми действиями происходит война ресурсов.

Идеальный вариант контрнаступления ВСУ

Звучат мнения о том, что Украина хочет скорейшего окончания войны, конечно же – победой. В то же время Россия может и потерпеть, поскольку для нее ценность жизни граждан не имеет никакого значения. Дай каждому необходимый минимум, запугай, посади его перед телевизором и все – задача из отсутствия общественного мнения решена. Плохо жили до этого, так что жить хорошо не надо и начинать.

Важно Папа – не военная цель: как спецтрибунал защитит украинских бойцов

Именно поэтому мы просим больше оружия. Скорость насыщения украинской армии передовыми образцами должна быть максимальной. Однако и перед нами, прежде всего, перед Генштабом, это ставит непростые задачи.

Не будучи военным экспертом предполагаю, что идеальным вариантом нашего наступления является решить одновременно две задачи.

Нанести ощутимый удар по силам противника с последующим освобождением оккупированной территории. В идеале это наступление должно свергнуть фронт: массовое отступление, деморализация в рядах противника, "500". Это наступление и его положительный результат должны привести к максимальному ослаблению влияния Владимира Путина в России. Делегитимизация его власти, падение авторитета, дискриминация его управленческих связей и возможностей. Идеальное решение этой задачи: переворот с приходом к власти тех, кто готов сконцентрироваться на собственной стране, а не бездумных фантазиях возрождения империи в любом виде.

Как возвращение Крыма решит важные задачи

В связи с этим возникает вопрос – как можно решить эти две задачи одновременно? Ответ – возвращение Крыма.

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Постепенное возвращение и восстановление Украиной утраченных территорий будет недостаточно, чтобы положить конец войне. Если конфликт перейдет в замороженный – это пойдет на пользу России. Она будет контролировать наши территории, связь с Украиной будет падать, начнется экономическое приспособление, люди начнут подстраиваться, а дети будут впитывать все это кацапское дерьмо, которое на России вливают в уши уже десятки лет.

Удар должен быть такой силы, чтобы у Путина просто не осталось выбора, кроме соглашаться на мир на наших условиях. Или уходить в отставку, бежать, искать преемника, просить внутренних гарантий безопасности для себя, обменивая оставшиеся годы жизни на остаток власти. Поэтому – Крым.