Крым – наша панацея в войне с Россией
Источник:Валерий Калныш
После того как мы зашли во 2/9 год войны, стали чаще звучать оценки и прогнозы, что война становится затяжной, а вместе с боевыми действиями происходит война ресурсов.
Идеальный вариант контрнаступления ВСУ
Звучат мнения о том, что Украина хочет скорейшего окончания войны, конечно же – победой. В то же время Россия может и потерпеть, поскольку для нее ценность жизни граждан не имеет никакого значения. Дай каждому необходимый минимум, запугай, посади его перед телевизором и все – задача из отсутствия общественного мнения решена. Плохо жили до этого, так что жить хорошо не надо и начинать.
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Именно поэтому мы просим больше оружия. Скорость насыщения украинской армии передовыми образцами должна быть максимальной. Однако и перед нами, прежде всего, перед Генштабом, это ставит непростые задачи.
Не будучи военным экспертом предполагаю, что идеальным вариантом нашего наступления является решить одновременно две задачи.
- Нанести ощутимый удар по силам противника с последующим освобождением оккупированной территории. В идеале это наступление должно свергнуть фронт: массовое отступление, деморализация в рядах противника, "500".
- Это наступление и его положительный результат должны привести к максимальному ослаблению влияния Владимира Путина в России. Делегитимизация его власти, падение авторитета, дискриминация его управленческих связей и возможностей. Идеальное решение этой задачи: переворот с приходом к власти тех, кто готов сконцентрироваться на собственной стране, а не бездумных фантазиях возрождения империи в любом виде.
Как возвращение Крыма решит важные задачи
В связи с этим возникает вопрос – как можно решить эти две задачи одновременно? Ответ – возвращение Крыма.
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Постепенное возвращение и восстановление Украиной утраченных территорий будет недостаточно, чтобы положить конец войне. Если конфликт перейдет в замороженный – это пойдет на пользу России. Она будет контролировать наши территории, связь с Украиной будет падать, начнется экономическое приспособление, люди начнут подстраиваться, а дети будут впитывать все это кацапское дерьмо, которое на России вливают в уши уже десятки лет.
Удар должен быть такой силы, чтобы у Путина просто не осталось выбора, кроме соглашаться на мир на наших условиях. Или уходить в отставку, бежать, искать преемника, просить внутренних гарантий безопасности для себя, обменивая оставшиеся годы жизни на остаток власти. Поэтому – Крым.