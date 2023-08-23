Деокупация Крыма: Зеленский рассказал, как будут реинтегрировать украинский полуостров

Крымский полуостров более 9 лет назад аннексировала Россия, незаконно сделав его частью своей страны. Украина готовится к тому, чтобы интегрировать Крым обратно в наше государство.

Об этом во время брифинге на саммите Крымской платформы сказал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это произойдет после деоккупации полуострова, информирует 24 Канал.

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Зеленский высказался об интеграции Крыма обратно в Украину

Глава государства отметил, что в настоящее время украинские власти разрабатывают конкретные шаги по деоккупации и обеспечению безопасности Крыма после его освобождения. Он подчеркнул, что над этим работает украинское Министерство внутренних дел вместе с участниками саммита Крымской платформы.

Уверен, после того как будет деоккупация, будет работать временная военная администрация на территории Крыма, пока ситуация там не наладится,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что очень важна интеграция полуострова с украинским обществом. Ведь, как пояснил президент, крымчане жили 9,5 лет без Украины.

"Это сложная задача, но Украина придет, экономика тоже. Крым будет частью нашего государства", – заверил он.

Украинский глава также сказал, что очень важна интеграция Крыма максимально с рабочими местами без каких-либо будущих угроз безопасности. Он хочет, чтобы Крым работал каждый день, а не только в туристический сезон.

После деоккупации в Крыму усилится защита на суше и в море

Зеленский также подчеркнул, что рассчитывать на то, что Крым после деоккупации будет туристическим оазисом, как это было до его аннексии Россией, не стоит. По его словам, полуостров будут защищать после его освобождения.

Никто больше никогда не позволит оккупировать Крым, поэтому флот будет. Военная защищенность Крыма – будет, но украинская,

– заметил президент.

Он также сказал, что пока не уверен, стоит ли говорить о военной деоккупации Крыма публично. Он также отметил, что безопасность на морском побережье Крыма придет после того, как наше государство будет доминировать в Черном и Азовском морях.

"Что касается наших партнеров, скажу откровенно, провожу разговоры, и дипломатам поставлена задача подготовить Союз безопасности Черноморского побережья, а также Азовского и Балтийского пространства", – рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что это объединение будет действовать не вопреки членству Украины в НАТО, а как дополнительная гарантия безопасности для нашего государства.

Борьба за Крым и День Независимости на полуострове

Зеленский также заверил, что Украина будет бороться за Крым и все остальные территории государства. Он подчеркнул, что ни в коем случае наша страна не будет отказываться от территорий в обмен на членство в организациях.

Мы не меняем наши территории ни на какое членство в каком-либо союзе,

– сказал он.

На вопрос, что в Крыму не могут отмечать День Независимости, президент сказал, что сейчас этот праздник не могут устроить на всей территории нашего государства. В то же время, он нашел разницу между причинами, почему в Крыму и на остальных территориях Украины не празднуют этот день.

"В Крыму сейчас войны нет, он оккупирован. И это страшная трагедия. У нас люди конкретно гибнут, это что праздник?" – сказал Зеленский.

Несмотря на это, он отметил, что День Независимости действительно важный день для всех граждан нашего государства: кто в оккупации, на фронте, в гражданской жизни и где угодно. Он отметил, что если человек чувствует себя украинцем или украинкой – это их день.