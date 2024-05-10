Варшава не исключает возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста из-за рубежа. При этом, польский посол считает такой вариант развития событий очень маловероятным.

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Польша и другие страны находятся в разных положениях

По словам Ярослава Гузы, Польша находится в другом положении, чем некоторые другие западные страны. Сейчас на территории соседнего государства проживают миллионы украинцев.

Дипломат также добавил, что в Польше хорошо понимают ситуацию, в которой оказалось правительство Украины. Мол, у наших стран есть похожий исторический опыт: если идет война, надо защищаться. Впрочем на практике не все готовы это делать.

Помню, как в начале полномасштабной войны многие украинские мужчины возвращались в Украину. Но я понимаю, что все добровольцы уже это сделали. Возможно, помогут какие-то стимулы,

– говорит посол.

Все зависит от военной ситуации

По мнению Ярослава Гузы, то, как будет в дальнейшем развиваться эта история, в значительной степени зависит от военной ситуации. А она сейчас – очень сложная.

"Мое личное мнение – это обязанность. Но мое личное мнение не означает, что я советовал бы кому-то заставлять воевать тех, кто не хочет возвращаться в Украину", – высказался посол.

Обратите внимание! 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине. Теперь изменится процедура вручения повесток, а мужчины за рубежом без военно-учетных документов не смогут ни оформить паспорт, ни воспользоваться консульскими услугами. О других изменениях читайте в материале 24 Канала.

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