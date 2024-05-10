Варшава не виключає можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому, польський посол вважає такий варіант розвитку подій дуже малоймовірним.

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Польща та інші країни перебувають в різних становищах

За словами Ярослава Гузи, Польща перебуває в іншому становищі, аніж деякі інші західні країни. Нині на території сусідньої держави проживають мільйони українців.

Дипломат також додав, що у Польщі добре розуміють ситуацію, в якій опинився уряд України. Мовляв, у наших країн є схожий історичний досвід: якщо триває війна, треба захищатися. Втім на практиці не усі готові це робити.

Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили. Можливо, допоможуть якісь стимули,

– каже посол.

Усе залежить від воєнної ситуації

На думку Ярослава Гузи, те, як буде надалі розвиватися ця історія, значною мірою залежить від воєнної ситуації. А вона наразі – дуже складна.

"Моя особиста думка – це обов’язок. Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну", – висловився посол.

Зверніть увагу! 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер зміниться процедура вручення повісток, а чоловіки за кордоном без військо-облікових документів не зможуть ані оформити паспорт, ані скористатися консульськими послугами. Про інші зміни читайте у матеріалі 24 Каналу.

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