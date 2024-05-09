Вихідні на Волині ознаменувалися черговими спробами українських чоловіків незаконно переплисти річку Західний Буг, щоб уникнути військового обов'язку. Однак їхні плани зазнали краху, коли польські прикордонники відразу ж повернули порушників назад.

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Відчайдушні спроби уникнути мобілізації

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, двоє чоловіків з Сумщини та Донеччини вирішили ризикнути та переплисти Західний Буг останніми днями.

Їхні дії не залишилися непоміченими. Уже на території Польщі втікачів від мобілізації затримали та повернули українським правоохоронцям.

Одного з відчайдухів прикордонний наряд України виявив поблизу українсько-польського кордону в неділю вранці (5 травня – 24 Канал). Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся вплав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе-плавця й затримали співробітники Прикордонної варти Польщі.

Після повернення в Україну на порушників чекали не лише адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а й повістки від ТЦК.

Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали й на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше (4 травня – 24 Канал) спробував у такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі.

Зверніть увагу! У статті 204-1 КУпАП йдеться про незаконний перетин кордону. Покарання передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 8500 гривень) або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Суд незабаром вирішить долю обох чоловіків, а тим часом прикордонники продовжують розслідування та пошук осіб, причетних до незаконного переправлення через кордон.

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Управління закликає громадян не вдаватися до протиправних дій, нагадуючи про відповідальність перед законом.

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