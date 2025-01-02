Экс-советник Трампа ответил, неотвратимы ли территориальные уступки Украины

В США предполагают, что ситуация с оккупированными территориями может быть аналогичной с той, что была с Крымом. Украину могут обязать не возвращать захваченные россиянами украинские земли военным путем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью бывшего спецпредставителя Госдепа по Украине, экс-советника Трампа Курта Волкера изданию LIGA.net.

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Оккупированные территории будут пытаться возвращать "другими средствами"

Вероятно, Штаты будут пытаться заставить Россию вернуть захваченные территории дипломатическим путем.

"Я думаю, что вы увидите непризнание, то есть никто не признает российскую оккупацию, но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем. Мы должны добиваться этого другими средствами", – сказал он.

Политик также отметил, что Россия будет продолжать выполнять свои планы и попытки оккупировать все больше украинской территории.

Волкер также считает, что все введенные санкции против страны-агрессора могут "ужасно" повлиять на украинцев, которые остаются в оккупированных населенных пунктах.

Ситуация напоминает мне Германию. После Второй мировой войны развивалась Западная Германия, было вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО, а Восточная Германия была оккупирована советскими войсками. И так продолжалось 40 лет до того, как Германия снова объединилась,

– сказал Волкер.

Волкер высказался относительно гарантий безопасности

Американский дипломат также высказался о гарантиях будущей безопасности Украины, заметив, что Киеву стоит продолжать настаивать на членстве в НАТО.

"Это единственное, что Путин уважает. Он уже убедился, что заверения вроде Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно, поэтому вам нужно продолжать настаивать на членстве в НАТО", – подчеркнул Волкер.

А сроки, на которых надо настаивать, – это "немедленно".

По словам, Волкера, как только прекратятся боевые действия, Украину придется принять в Альянс, чтобы предотвратить дальнейшую новую агрессию.

Это должно сдерживать российскую агрессию. Люди сейчас думают, что раз война все еще продолжается, то членство в Альянсе означает, что НАТО воюет с Россией. Мы должны заставить людей изменить свое мышление и сказать, что на самом деле наоборот,

– подчеркнул американский дипломат.