Более 350 военнослужащих вернулись на службу после СЗЧ: какие бригады одобрили наибольшее количество рапортов

С момента запуска государственной программы добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) украинские военнослужащие подали уже 1076 рапортов. Из этого числа 354 заявления уже официально одобрены, и бойцы вернулись к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Смотрите также : Возвращение из СЗЧ по-новому: Минобороны назвало четкие сроки и правила для военных

Какие подразделения лидируют по количеству заявок?

Наиболее активно рапорты военных обрабатывают и согласовывают высокоэффективные подразделения беспилотных систем. Рейтинг воинских частей по количеству одобренных рапортов выглядит следующим образом:

427-я отдельная бригада беспилотных систем "РАРОГ" – 70 рапортов;

20-я отдельная бригада беспилотных систем "К-2" – 59 рапортов;

411-я отдельная бригада беспилотных систем "Ястребы" – 23 рапорта;

429-я отдельная бригада беспилотных систем "АХИЛЛЕС" – 21 рапорт;

414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" – 15 рапортов.

Всего за 100 дней военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) и Нацгвардии (НГУ) имеют возможность выбрать одно из самых эффективных боевых подразделений в рамках своей структуры – не только дронные, но и штурмовые и другие результативные части.

Отметим, что главная особенность программы – возможность вернуться в армию без прямого контакта с предыдущим командованием и избежать длительных бюрократических процедур. Все процессы автоматизированы, в частности через приложение "Армия+".

Напомним, программа добровольного возвращения для военнослужащих, у которых факт самовольного отсутствия был официально зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно, действует с четкими условиями и сроками. Подать рапорт о возвращении необходимо до 20 сентября 2026 года.

Участники программы получают полное освобождение от уголовного или административного преследования, а также возможность самостоятельно выбрать новую воинскую часть с учетом своего опыта и желаемого направления службы. Перевод осуществляется напрямую, без направления в резервные "отстойники", а денежное, вещевое и продовольственное обеспечение восстанавливается сразу после прибытия в новую часть.

Кроме того, военнослужащим гарантируется юридическая поддержка через контакт-центр на всех этапах оформления. Также предусмотрена защита от перевода в другую часть без их письменного согласия в течение первых шести месяцев службы на новом месте.