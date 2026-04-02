Генштаб упростил возвращение военных после СОЧ
- Генштаб ВСУ ввел новый механизм, который упрощает возвращение военных после самовольного оставления части, сокращая бюрократию и повышая прозрачность.
- Документы подаются напрямую, а цифровизация процессов обеспечивает скорость и минимизирует риски злоупотреблений.
В ВСУ ввели новый механизм, который упрощает процедуру возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Отныне документы на назначение подаются непосредственно в Генштаб, минуя несколько промежуточных инстанций.
Ожидается, что это ускорит кадровые решения и сделает процесс более прозрачным. Об этом сообщает Генштаб.
Что известно о нововведениях?
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принял решение оптимизировать процедуру возвращения военнослужащих к службе после самовольного оставления воинской части. Главнокомандующий ВСУ исключил из процесса рассмотрения документов ряд промежуточных звеньев, которые ранее усложняли и затягивали принятие решений.
Если раньше документы проходили через несколько уровней согласования – от армейских корпусов до оперативных командований и различных видов войск, – то теперь эта цепь значительно сокращена. Отныне воинская часть может напрямую подавать документы в Генеральный штаб, что позволяет избежать лишней бюрократии и существенно экономит время.
В Генштабе отмечают, что изменения носят не только технический характер. Одной из ключевых целей является повышение прозрачности процесса и устранение возможных злоупотреблений. Ранее из-за сложной системы согласований отдельные должностные лица могли влиять на решение о переводе военнослужащих, создавая искусственные задержки или препятствия.
Новый механизм минимизирует такие риски, поскольку сокращение количества инстанций автоматически уменьшает влияние человеческого фактора. Кроме того, одновременно происходит оптимизация документооборота: количество приказов, согласований и сопроводительных документов уменьшается, что также способствует более быстрому принятию решений.
Еще одним важным элементом изменений стала цифровизация процессов. Рекомендательные письма, которые используются при переводе военнослужащих, переводятся в исключительно электронный формат. Это позволяет ускорить их обработку, уменьшить риски подделок и упростить взаимодействие между подразделениями.
В то же время в Генштабе отмечают, что такие письма не должны становиться инструментом для злоупотреблений. В частности, речь идет о недопущении ситуаций, когда военнослужащие пытаются перевестись из боевых подразделений, выполняющих задачи на активных участках фронта, в более спокойные места службы без обоснованных причин.
Меняются ли условия возвращения после СОЧ?
В Генеральном штабе отдельно подчеркивают, что нововведения не меняют самих условий возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. То есть юридические основания, порядок ответственности и требования к военным остаются неизменными.
В то же время упрощение процедур может положительно повлиять на ситуацию в целом. Ожидается, что благодаря более гибкому и быстрому механизму перевода военнослужащие будут иметь меньше причин для самовольного оставления частей, ведь вопрос изменения места службы будет решаться оперативно.
Массовое СОЧ в 155 бригаде: что известно?
Более 1700 солдат 155 бригады могли самовольно покинуть часть из-за проблем с управлением и адаптацией к боевым условиям. Капитан Сергей Филимонов отметил, что новосозданные бригады часто не имеют опыта и необходимых знаний для эффективной деятельности на поле боя.
Комбат "Волков Да Винчи" считает, что, несмотря на современную технику и подготовку во Франции, отсутствие опыта у командования делает подразделения не боеспособными.
В то же время, как сообщает Филимонов, внутри 155 бригады были серьезные проблемы, ведь после обучения в Европе солдат не подготовили к реальным условиям войны. Поэтому без дополнительной работы такие военнослужащие "или умирают, или идут в СОЧ".