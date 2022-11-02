Сначала расскажу Байдену, – Эрдоган пошутил, как ему удалось вернуть РФ к зерновому соглашению

Россия передумала и решила возобновить участие в черноморской зерновой инициативе. Как сказал президент Турции Реджеп Эрдоган, зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня 2 ноября.

Сам Эрдоган на вопрос журналистов о том, как ему удалось убедить Путина вернуться к зерновому соглашению, глава Турции ответил загадочно.

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Он отметил, что сначала скажет об этом президенту США Джо Байдену.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что в геополитическом плане произошедшее в эти дни ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия.

А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проиграют,

– добавил он.

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После удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении участия в зерновой инициативе. В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.

Уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинской продовольствия заработает с полудня среди "как это было раньше". По словам Эрдогана, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Вскоре после объявления Эрдогана Минобороны России опубликовало сообщение о том, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе. В министерстве заявили, что Россия якобы получила "письменные гарантии" от Украины по поводу неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий. Эти заявления абсурдны, ведь Украина и так не нарушала соглашение.

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