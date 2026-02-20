Война может длиться годами, – Пивненко о возвращении территорий

Командующий НГУ Александр Пивненко заявил, что для возвращения всех территорий Украине может понадобиться десятки лет. Он добавил, что для этого страна нуждается в значительно большем вооружении.

По словам генерала, прекращение огня на линии фронта звучит более понятно, но территории просто так никто отдавать не будет. Об этом заявил Пивненко для BBC.

Сколько еще лет Украина сможет вести войну?

Александр Пивненко заявил, что победа для Украины – это забрать все территории. Он отметил, что на это может уйти очень много лет.

Победа для Украины в военном плане – это, конечно, забрать свои территории. Я понимаю, что это, возможно, не актуально сегодня, но потенциально на будущее. Понимаю, что это может пройти несколько десятков лет,

– отметил Пивненко.

По словам генерала, население Украины не воспримет вариант в котором Россия заберет себе территории. Он отметил, что за годы войны страна и так потеряла много людей и территории, и просто так остановиться уже нельзя.

Пивненко также сказал, что прежде всего Украине не хватает вооружения. Для того чтобы уничтожать больше россиян, страна нуждается в ракетах, а простых дронов не хватает, чтобы уничтожать врага на оперативной глубине.

Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но если мы просто будем убивать больше и больше россиян, то мы этим не закончим войну,

– заявил генерал.

Последние новости о ситуации на фронте