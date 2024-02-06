Вопрос, как именно можно поддержать Украину в противостоянии против России рассматривается. Однако никакая работа по возможности депортации украинцев не ведется.

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Комментарий о возможности депортации

В МИД Польши отреагировали на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил польскому правительству в рамках поддержки Киева депортировать всех украинцев, которые подлежат призыву, в Украину. Он отметил, что это должна быть инициатива в отношении правительств в Варшаве, Париже, Праге и других городах.

Представители министерства в официальном ответе на запрос отметили, что осознают текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны.

Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальное решение было бы хорошо урегулировать эти вопросы на европейском уровне,

– отметили в МИД Польши.

В то же время Министерство внутренних дел отметило, что никакая работа в этом направлении не ведется.

Военнообязанные за рубежом