Вопрос, как именно можно поддержать Украину в противостоянии против России рассматривается. Однако никакая работа по возможности депортации украинцев не ведется.
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Комментарий о возможности депортации
В МИД Польши отреагировали на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, который предложил польскому правительству в рамках поддержки Киева депортировать всех украинцев, которые подлежат призыву, в Украину. Он отметил, что это должна быть инициатива в отношении правительств в Варшаве, Париже, Праге и других городах.
Представители министерства в официальном ответе на запрос отметили, что осознают текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны.
Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальное решение было бы хорошо урегулировать эти вопросы на европейском уровне,
– отметили в МИД Польши.
В то же время Министерство внутренних дел отметило, что никакая работа в этом направлении не ведется.
Военнообязанные за рубежом
- Владимир Зеленский отметил, что все мужчины мобилизационного возраста, которые вне закона выехали из Украины, должны вернуться обратно. Они не обязательно должны быть на фронте, но должны платить налоги.
- Глава государства подчеркивал, что вопрос о пребывании украинцев мобилизационного возраста за рубежом во время войны – это прежде всего о законе и справедливости. Если лицо мобилизационного возраста, то оно должно или воевать, или работать в Украине.
- Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин объяснил, что Украина может ставить вопрос возвращения граждан перед другими странами. Однако наши мужчины живут за границей на основании законодательства страны пребывания. Формально, страна может пойти навстречу Украине – и в этом не будет ничего противозаконного.