Силой забрать не можем, – Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать депортированных детей

Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос о депортированных в Россию украинских детях. Он рассказал, что наше государство и мир могут сделать, чтобы вернуть их.

Президент Украины подчеркнул, что наше государство не может просто взять и вернуть детей. В то же время, международные институты также не спешат с этим. В частности, потому, что Россия не допускает их.

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Как будут возвращать украинских детей

Силой забрать детей мы не можем, потому что мы не можем зайти на территорию России. Силой забрать (детей – 24 Канал) любой институт мира не может, потому что нет мандата, о котором я говорил. Либо нет допуска, либо нет желания Россия их впускать,

– подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что же можно сделать для того, чтобы маленькие украинцы снова были дома. По словам главы государства, необходимо давить на Россию. Один из таких шагов – конференция во Львове United For Justice, запланировано на начало марта. В ней примут участие прокурор Карим Хан и другие лидеры международных организаций.

Во время нее будут обсуждаться возможные реакции и решения. Будут подниматься вопросы трибунала относительно сексуального насилия, похищения детей, агрессии и прочего.

Кроме того, над возвращением детей работает украинский омбудсмен. Зеленский отметил, что процесс крайне сложен. В частности, потому, что Россия считает, что никого не крала. Мол, дети сами убегали от так называемых "нацистов".

Глава государства подчеркнул, что дети все равно вернутся в Украину. И что Россия будет отвечать за совершившие преступления. Этот вопрос Зеленский регулярно обсуждает со своими партнерами. В частности, на уровне ЕС.

Мировое окончание войны. Наша победа. Дети вернутся. Дети должны вернуться домой,

– подчеркнул он.

Отметим, что Путин лично курирует процесс похищения украинских детей. И он поощряет россиян насильно усыновлять маленьких украинцев.