Принудительное возвращение мужчин в Украину из-за границы: адвокат объяснил, возможно ли такое

В Украине продолжается военное положение, поэтому военнообязанные мужчины ограничены в праве выезда за границу. В то же время бывают случаи незаконного пересечения границы – это создает дополнительные вызовы для государства.

Заместитель председателя комитета по вопросам защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький в комментарии ТСН.ua рассказал о четком алгоритме действий по возвращению этих лиц.

Смотрите также В Украине продолжается военное положение: кого не мобилизуют в апреле

Как будет происходить возвращение мужчин из-за границы?

Юрист говорит, что принудительное возвращение возможно только в случаях, если человек нарушил закон страны о пребывании или совершил уголовное преступление в другом государстве.

Все граждане, которые находятся за границей на законных основаниях, которые имеют или временную защиту, или другие основания – их не депортируют. Но вопросы могут возникнуть, если в Украине будет принято законодательство о том, что военнообязанные лица, которые находятся за рубежом, должны вернуться до определенной даты, а если не вернутся, то это будет считаться уголовным преступлением,

– добавил Старенький.

Он продолжил, что в случае доказательства факта преступления и подачи запроса на экстрадицию возвращение конкретного лица все же возможно. В то же время адвокат отметил, что этот процесс является технически сложным, поскольку по каждому военнообязанному необходимо отдельно проходить всю соответствующую процедуру.

Наряду с этим могут применять и другой подход. К примеру, Германия в рамках договоренностей с Украиной может прекратить предоставление защиты военнообязанным украинцам. В таком случае, объясняет он, их пребывание в стране фактически ограничится 90 днями – как для обычных туристов.

Важно! В свою очередь в комментарии 24 Канала адвокат Руслан Ружицкий рассказал, что по состоянию на сейчас юридического механизма обязать мужчин вернуться в Украину нет. С начала 2022 года такой законопроект выносился на рассмотрение Верховной Рады, впрочем власть от него отказалась.

Как это комментируют украинцы за рубежом?

В то же время украинцы, которые живут в Германии в комментарии ТСН.ua отметили, что депортация могла бы быть юридически возможной только при условии заключения соответствующего соглашения между Украиной и Германией, а также при наличии рекомендаций ЕС. Они добавили, что пока таких договоренностей нет, а принудительное возвращение военнообязанных могут расценивать как нарушение прав человека.

Адвокат Старенький отмечает, что Германия считается одной из самых бюрократических стран, поэтому вряд ли немцы пойдут на такой шаг без ряда соглашений и согласований.

Если у определенного гражданина подходят к завершению основания пребывания в Германии, то ему об этом сообщат заранее,

– уточняет он.

Сейчас вопрос о возвращении военнообязанных поднимает не Германия, а Украина.

"Действительно, много мужчин находятся за рубежом. Речь идет и о тех, кто выехал якобы временно. Есть такие, кто проигнорировал требование обновить военно-учетные данные. Поэтому Украина ищет пути возвращения, думает, как вернуть этих людей,

– резюмировал специалист.

Какое заявление по возвращению граждан из-за рубежа сделал Зеленский?