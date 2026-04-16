О каких группах людей идет речь, информирует издание "УНИАН".
Кого не мобилизуют в апреле?
В Украине процедура мобилизации определяется Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 23 этого закона приведен перечень категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не подлежат мобилизации.
Речь идет о лицах, которые имеют проблемы со здоровьем, у кого семейные обстоятельства не позволяют нести службу или чья работа важна для обороны, экономики и других сфер в тылу.
В то же время статья 37 Закона "О воинской обязанности" определяет людей, которые не подлежат призыву и исключены из воинского учета.
Среди них:
- непригодные к военной службе по заключению ВВК;
- лица, достигшие предельного возраста – 60 лет;
- те, кто официально прекратил гражданство Украины;
- пропавшие без вести или признанные умершими по решению суда.
Также есть перечень лиц, которые имеют право на отсрочку или бронирование. К ним относятся:
- временно непригодные, признанные заключением ВВК,
- лица с инвалидностью I, II или III группы,
- военнообязанные, имеющие трех и более детей до 18 лет, или воспитывающие самостоятельно ребенка,
- военнообязанные, которые содержат ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием,
- опекуны и попечители детей, которые остались без родительской опеки.
- лица, которые осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), детьми, родителями или родственниками с инвалидностью I – II группы;
- забронированные работники критической инфраструктуры, органов власти и оборонно-промышленного комплекса;
- студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты, педагогические и научные работники, которые имеют отсрочку;
- те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий,
- те, кто был освобожден из плена;
- военнообязанные женщины.
Важно! Призывники в возрасте до 25 лет, если они не являются военнообязанными, то есть не проходили военную службу, тоже согласно законодательству не могут быть мобилизованы.
Как действовать, если в Резерв+ не подтягивает отсрочку?
Сейчас продлить отсрочку можно в режиме онлайн, без лишних документов и других заявлений, поскольку информация об основаниях для предоставления отсрочки уже содержится в электронных реестрах.
Впрочем, если соответствующее уведомление о продлении отсрочки так и не появилось в Резерв+, адвокаты советуют проверить и/или актуализировать информацию о себе в соответствующих государственных реестрах или базах данных.
В случае неподтверждения права на отсрочку военнообязанного могут мобилизовать на общих основаниях.