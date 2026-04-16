Про які групи людей ідеться, інформує видання "УНІАН".
Кого не мобілізують у квітні?
В Україні процедура мобілізації визначається Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У статті 23 цього закону наведено перелік категорій громадян, які відповідно до законодавства не підлягають мобілізації.
Ідеться про осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, у кого сімейні обставини не дозволяють нести службу чи чия робота важлива для оборони, економіки та інших сфер в тилу.
Водночас стаття 37 Закону "Про військовий обов'язок" визначає людей, які не підлягають призову й виключені із військового обліку.
Серед них:
- непридатні до військової служби за висновком ВЛК;
- особи, які досягли граничного віку – 60 років;
- ті, хто офіційно припинив громадянство України;
- зниклі безвісти або визнані померлими за рішенням суду.
Також є перелік осіб, які мають право на відстрочку чи бронювання. До них належать:
- тимчасово непридатні, визнані висновком ВЛК,
- особи з інвалідністю I, II або III групи,
- військовозобов'язані, які мають трьох і більше дітей до 18 років, або виховують самостійно дитину,
- військовозобов'язані, які утримують дитину з інвалідністю або важким захворюванням,
- опікуни та піклувальники дітей, які залишились без батьківської опіки.
- особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дітьми, батьками або родичами з інвалідністю I – II групи;
- заброньовані працівники критичної інфраструктури, органів влади та оборонно-промислового комплексу;
- студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти, педагогічні та наукові працівники, які мають відстрочку;
- ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій,
- ті, хто був звільнений з полону;
- військовозобов'язані жінки.
Важливо! Призовники віком до 25 років, якщо вони не є військовозобов'язаними, тобто не проходили військову службу, теж згідно із законодавством не можуть бути мобілізовані.
Як діяти, якщо в Резерв+ не підтягує відстрочку?
Наразі продовжити відстрочку можна у режимі онлайн, без зайвих документів та інших заяв, оскільки інформація про підстави для надання відстрочки вже міститься в електронних реєстрах.
Втім, якщо відповідне сповіщення про продовження відстрочки так і не з'явилось у Резерв+, адвокати радять перевірити та/або актуалізувати інформацію про себе у відповідних державних реєстрах або базах даних.
У разі не підтвердження права на відстрочку військовозобов'язаного можуть мобілізувати на загальних підставах.