"Возвращение украинцев" на оккупированные территории: у Зеленского сделали четкое заявление

Ирина Верещук опровергла заявления о возвращении переселенцев на оккупированные территории. Она подчеркнула, что таких данных у государства нет и быть не может.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса Президента Украины для "Суспільне". Она категорически опровергла информацию о якобы массовом возвращении ВПЛ на временно оккупированные территории.

Читайте также Минобороны представит план цифровизации ВВК

В ОП отрицают "эмоциональные предположения"

Эти заявления стали ответом на слова народного депутата Максима Ткаченко, который сообщил о возвращении около 150 тысяч переселенцев на территории, временно оккупированные Россией. Впоследствии депутат объяснил, что это было лишь эмоциональное предположение.

Ирина Верещук отметила, что после этих слов в Офисе Президента провели совещание с силовыми структурами. Ни одна из них не подтвердила подобной информации.

У нас закрыты границы с Россией и Беларусью. Люди могут въезжать с оккупированных территорий, но обратное движение фактически невозможно,

– заявила Верещук.

Она добавила, что подобные сообщения являются лишь манипуляцией.

Причины уменьшения количества ВПЛ

Верещук также объяснила сокращение количества зарегистрированных переселенцев. За последние месяцы количество ВПЛ уменьшилось на 250 тысяч человек. По ее словам, часть людей выехала за границу, потеряв статус ВПЛ. Другие вернулись на освобожденные территории, такие как Харьковщина и Херсонщина.

Ирина Верещук призвала граждан не поддаваться на манипуляции оккупантов, которые используют шантаж для принуждения людей возвращаться. Россия часто ставит это как условие для переоформления имущества, что может привести к задержанию или принудительной мобилизации.

Не поддавайтесь на шантаж и не ездите к оккупантам. Это точно не выход,

– обратилась она к населению.

Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что государство продолжает активно поддерживать ВПО. За последние три года выделили 150 миллиардов гривен.