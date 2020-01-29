Возвращение украинской делегации в ПАСЕ: эксперты оценили рискованный шаг

В прошлом году украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за возвращения туда России, но теперь Верховная Рада решила возобновить работу в этом международном органе, хотя страна-оккупант осталась. Смогут ли наши представители отстаивать права там, где есть Россия, узнавал 24 канал.

Украина ведет войну с Россией на многих фронтах, дипломатический – один из важнейших. Это и санкции и международное давление на агрессора и тому подобное.

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К сожалению, в этой борьбе не все занимают украинскую сторону. Лидеры некоторых европейских стран, по большому счету, просто закрывают глаза на то, что творит Российская Федерация. Прежде всего их интересуют собственные интересы, а Россия предлагает им неплохие цены на газ, к примеру. Но есть и те, кто готов действовать более радикально, это государства, которые уже столкнулись с Путиным и российской "дружбой".

Почему Украина бойкотировала ПАСЕ?

Осенью прошлого года украинская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за того, что туда вернули Российскую Федерацию. За возврат проголосовали представители Германии, Франции, Азербайджана, Молдовы и другие. А вот страны Прибалтики – Латвия, Литва и Эстония, а также Грузия поддержали Украину – страны совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии. Однако только Украина отказалась принимать участие в заседании осенней сессии Ассамблеи.



Кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

Что такое ПАСЕ?Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы. Консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является старейшим в Европе органом межпарламентского сотрудничества. Ассамблея принимает резолюции и рекомендации на основе докладов, которые готовят депутаты. Среди важных полномочий Ассамблеи – выборы Генерального секретаря Совета Европы и его заместителя, судей Европейского суда по правам человека, принятие заключений по кандидатурам новых государств-членов, мониторинг выполнения ими обязательств, взятых при вступлении. Сессии Ассамблеи традиционно становятся форумами для обсуждения актуальных проблем европейской политики.

Почему Украина не хочет, чтобы Россия была в ПАСЕ?

Присутствие представителей России на этом авторитетном международном форуме фактически легализует действия агрессора. Страны-участники Совета Европы, мол, признают, что с этой страной все в порядке и она вроде и не нарушает никаких прав других стран и вовсе не ведет кровопролитную войну в Украине и Сирии.

Российские же посланцы, фактически это рупоры Кремля, в ПАСЕ еще и отстаивают позицию своего правительства и президента. А они, напомним, не признают факт своей оккупации Крыма и Донбасса. "Их там нет", а в ПАСЕ они присутствуют. Вопрос ограничения участия российской делегации является принципиальным.

Но есть и альтернативное мнение – что надо говорить с Россией, поскольку по-другому нельзя решить конфликт. Так считает том числе и человек, который возглавляет украинскую делегацию в ПАСЕ, депутат от "Слуги народа", Елизавета Ясько.

В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ассамблею покинули политики, которые способствовали возвращению туда России-агрессора. Поэтому Украине стоило вернуться в ПАСЕ, чтобы выстроить там новую политику в защиту интересов нашего государства.

Все эти люди непосредственно руководили, дергали за струны для того, чтобы сделать то, что произошло, вернуть так позорно Россию. Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы,

– отметил Кулеба.

По его словам, возвращение России в ПАСЕ – это позор и черное пятно на репутации Совета Европы. Однако сейчас Ассамблея во главе с новым руководством имеет все процедурные возможности, чтобы поставить под сомнение и обжаловать присутствие делегации РФ.

Однако ПАСЕ пока выполняют все прихоти Кремля. Россияне заставили Ассамблею подстроиться под свои вылеты из Страсбурга, а также она все же выбрала своим вице-спикером российского антисемита Петра Толстого, который является одновременно и вице-спикером Госдумы РФ.

Противостояние в ПАСЕ: Россия против Украины, Литвы и Латвии

Украинская делегация в ПАСЕ оспаривает полномочия российской в целом и обжаловала избрание вице-президентом (вице-спикером) организации Петра Толстого в частности. Такую инициативу поддержали 30 делегатов ПАСЕ. Стоит сказать, что в делегацию России входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Процедуру обжалования персоны Петра Толстого инициировала представительница Украины Мария Мезенцева, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

Сразу же после провального голосования Толстой заявил, что российская делегация может покинуть зимнюю сессию ПАСЕ, если ее полномочия в Ассамблее будут ограничены.

Однако как показало время, Толстого все же утвердили в должности вице-президента (вице-спикера) ПАСЕ. Между тем украинского депутата Александра Мережко также избрано на аналогичную должность.

К слову, ПАСЕ выбирает по 20 вице-спикеров каждый раз, когда происходит новая сессия этого органа.

Какова роль вице-президента ПАСЕ?Он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах. Кроме того, вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах.

Кроме неудачной попытки недопущения Толстого на должность вице-президента, начался и первый этап процедуры, по которой остается возможность не утвердить полномочия делегации Российской Федерации в целом.

Член литовской делегации Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "с содержательных оснований – из-за нарушений Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии.

Более 30 депутатов поддержали инициативу. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.

Между тем латвийская депутат Мария Голубева одновременно выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям – за то, что за российских депутатов, избранных в многомандатном округе, отдавали свои голоса также жители оккупированного Крыма. Это обращение также было подтверждено несколькими десятками парламентариев.

Выводы

Так что Украина вместе с дружественными Литвой и Латвией пытаются противостоять России. Что будет дальше, время покажет, но в целом возвращение нашей делегации в ПАСЕ нельзя оценивать с точки зрения хорошо это или плохо, говорит Анна Шелест, международный эксперт, член правления совета внешней политики "Украинская призма".

Украина выбрала между двумя сложными ситуациями – уступить бойкотом, который наша делегация устроила, из-за возвращения российской в прошлом году и это было важно продемонстрировать, считает она.

С другой стороны, мы теряли много возможностей, не могли отстаивать украинские интересы и фактически отдавали эту площадку для крупной российской делегации, которая использовала ее по-полной. И в закрытом и в открытом режиме,

– сказала в комментарии 24 каналу Анна Шелест.

Эксперт отметила, что это было сложное решение и теперь все будет зависеть от того, насколько эффективно украинская делегация сможет отстаивать украинские интересы.

Общаться именно с русскими нас никто не обязывает. Возвращение в ПАСЕ, в первую очередь, дает нам возможность общаться с парламентариями других стран, многие из которых являются партнерами и друзьями Украины. С помощью литовцев и латышей мы продвигаем такую ​​повестку дня, котоая важна и для нас,

– отметила Шелест.

Также она добавила, что есть и другие международные вопросы, кроме русских, которые важны для Украины. Главное чтобы наши представители делали все, чтобы не допустить российских пропагандистов к трибуне ПАСЕ и избрания их на важные должности. Но это пока не получается.



Анна Шелест / фото с ее страницы в Facebook

Кроме этого, наши представители должны работать над тем, чтобы максимально поднять украинские вопросы на всех уровнях в ПАСЕ, заявила Анна Шелест.

К слову, не все и "украинские" политики отстаивают наши интересы. В частности Юлия Левочкина, которая тоже представляет Украину в ПАСЕ, считает, что наша делегация не должна была оспаривать полномочия Российской Федерации в ПАСЕ. Такое решение, политик считает ошибкой. Напомним, что депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" является сестрой того самого одиозного Сергея Левочкина, который работал главой администрации президента Януковича.

Интересное мнение о ситуации в ПАСЕ, в комментарии 24 каналу, высказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тышкевич. Он убежден, что в действиях украинской власти отсутствует логика.

Украина с одной стороны заявила, что выходит из ПАСЕ, в связи с тем, что туда вернули Российскую Федерацию. Сегодня же Украина возвращается, но Россия продолжает участвовать в работе этого органа. Никаких требований украинской стороны после демарша не было выполнено. Возвращение нашей делегации в ПАСЕ несет репутационные риски,

– уверен Тышкевич.



Игар Тышкевич / фото: Украинский Институт Будущего

Также эксперт добавил, что в Украине этому органу создали сакральный образ, хотя он на самом деле не столь важен, например Комитет министров Совета Европы, который собственно и принял решение о возвращении России в ПАСЕ. Но об этом у нас не говорят, поскольку нашим депутатам необходимо показать обществу какие-то победы на международной арене.

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