Возвращение Саакашвили, вирусный дом под Киевом, Эминем против наркотиков: фото дня

22 апреля 2020 года Кабмин Украины продлил карантин из-за эпидемии коронавируса. Это было вполне ожидаемо. Поэтому сенсацией дня стала другая новость – о возможном возвращении в украинскую власть Михеила Саакашвили.

На второй круг



"Радио Свобода" пишет о возвращении Саакашвили / Скриншот

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили на всех уровнях. Голосование за его назначение может состояться уже в пятницу, 24 апреля, когда состоится внеочередное заседание Рады. Сам Саакашвили написал на своей странице в Facebook: "Для меня большая честь получить предложение от президента Зеленского", а также разместил фото, как мировые СМИ писали о его возвращении к власти.

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Вспышка коронавируса и полная изоляция



Вирусный дом оцепили правоохранители / фото пресс-службы Нацгвардии

Под Киевом – в городе Вишневом – в тамошнем общежитии зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Дом окружили Нацгвардия и Нацполиция, все жители полностью изолированы, посетителей не впускают. Местная власть и волонтеры организовали доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены.

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Бесконтактный отдых



Жители Берлина устроили пикник / Фото Getty Images

Европа привыкает к правилам карантина. Одно из самых главных – социальная дистанция. Даже в парковой зоне. В частности, это ярко демонстрирует фото, сделанное дроном в Берлине возле небольшого стадиона, где любят отдыхать местные жители.

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12 лет без наркотиков



Значок Эминема / Фото Twitter

Известный певец и шоумен Эминем 22 апреля отпраздновал 12 лет с того момента, когда он вылечился от наркозависимости. 47-летний рэпер признался об этом в своем Twitter. В честь даты Эминем опубликовал фото символического значка.

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Условия, при которых Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала