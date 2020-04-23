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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Возвращение Саакашвили, вирусный дом под Киевом, Эминем против наркотиков: фото дня

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      Зарезервированное место на кладбище в Плимуте / Фото Getty Іmages

      22 апреля 2020 года Кабмин Украины продлил карантин из-за эпидемии коронавируса. Это было вполне ожидаемо. Поэтому сенсацией дня стала другая новость – о возможном возвращении в украинскую власть Михеила Саакашвили.

      На второй круг


      "Радио Свобода" пишет о возвращении Саакашвили / Скриншот

      Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили претендует на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили на всех уровнях. Голосование за его назначение может состояться уже в пятницу, 24 апреля, когда состоится внеочередное заседание Рады. Сам Саакашвили написал на своей странице в Facebook: "Для меня большая честь получить предложение от президента Зеленского", а также разместил фото, как мировые СМИ писали о его возвращении к власти.

      А вы знали? Саакашвили может войти в новое правительство: самые интересные факты из биографии политика

      Вспышка коронавируса и полная изоляция


      Вирусный дом оцепили правоохранители / фото пресс-службы Нацгвардии

      Под Киевом – в городе Вишневом – в тамошнем общежитии зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Дом окружили Нацгвардия и Нацполиция, все жители полностью изолированы, посетителей не впускают. Местная власть и волонтеры организовали доставку продуктов, лекарств и средств личной гигиены.

      Все самые важные новости: Карантин в Украине 2020

      Бесконтактный отдых


      Жители Берлина устроили пикник / Фото Getty Images

      Европа привыкает к правилам карантина. Одно из самых главных – социальная дистанция. Даже в парковой зоне. В частности, это ярко демонстрирует фото, сделанное дроном в Берлине возле небольшого стадиона, где любят отдыхать местные жители.

      Грустные фотографии: фотоподборка городов Европы на карантине

      12 лет без наркотиков


      Значок Эминема / Фото Twitter

      Известный певец и шоумен Эминем 22 апреля отпраздновал 12 лет с того момента, когда он вылечился от наркозависимости. 47-летний рэпер признался об этом в своем Twitter. В честь даты Эминем опубликовал фото символического значка.

      Фото 21 апреля: Год президентства Зеленского, 94 – королеве Елизавете II, прокол Huawei

      Полезная информация: когда Украина выйдет из карантина


      Условия, при которых Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анатолий Яворский
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Фото дня Михаил Саакашвили Карантин в Украине 2020 Новости LifeStyle Публикации
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