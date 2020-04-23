Повернення Саакашвілі, вірусний будинок під Києвом, Емінем проти наркотиків: фото дня

22 квітня 2020 року Кабмін України продовжив карантин через епідемію коронавірусу. Це було цілком очікувано. Тому сенсацією дня стала інша новина – про можливе повернення в українську владу Міхеїла Саакашвілі.

На друге коло



"Радіо Свобода" пише про повернення Саакашвілі / Скріншот

Колишній президент Грузії й ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили на всіх рівнях. Голосування за його призначення може відбутися вже у п'ятницю, 24 квітня, коли відбудеться позачергове засідання Ради. Сам Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook: "Для мене велика честь отримати пропозицію від президента Зеленського", а також розмістив фото, як світові медіа писали про його повернення до влади.

А ви знали? Саакашвілі може увійти в новий уряд: найцікавіші факти з біографії політика

Спалах коронавірусу і повна ізоляція



Вірусний будинок оточили правоохоронці / Фото пресслужби Нацгвардії

Під Києвом – у місті Вишневому – в тамтешньому гуртожитку зафіксовано масовий спалах коронавірусу. Будинок оточила Нацгвардія і Нацполіція, всі мешканці повністю ізольовані, відвідувачів не впускають. Місцева влада та волонтери організували доставку продуктів, ліків і засобів особистої гігієни.

Всі найважливіші новини: Карантин в Україні 2020

Безконтактний відпочинок



Жителі Берліна влаштували пікнік / Фото Getty Images

Європа звикає до правил карантину. Одне з найголовніших – соціальна дистанція. Навіть у парковій зоні. Зокрема, це яскраво демонструє фото, зроблене дроном у Берліні поблизу невеликого стадіону, де полюбляють відпочивати місцеві жителі.

Сумні світлини: фотопідбірка міст Європи на карантині

12 років без наркотиків



Значок Емінема / Фото Twitter

Відомий співак і шоумен Емінем 22 квітня відсвяткував 12 років з того моменту, коли він вилікувався від наркозалежності. 47-річний репер зізнався про це у своєму Twitter. На честь дати Емінем опублікував фото символічного значка.

Фото 21 квітня: Рік президентства Зеленського, 94 – королеві Єлизаветі ІІ, прокол Huawei

Корисна інформація: коли Україна вийде з карантину



Умови, за яких Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу