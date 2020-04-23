Повернення Саакашвілі, вірусний будинок під Києвом, Емінем проти наркотиків: фото дня
22 квітня 2020 року Кабмін України продовжив карантин через епідемію коронавірусу. Це було цілком очікувано. Тому сенсацією дня стала інша новина – про можливе повернення в українську владу Міхеїла Саакашвілі.
На друге коло
"Радіо Свобода" пише про повернення Саакашвілі / Скріншот
Колишній президент Грузії й ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля. Цю інформацію підтвердили на всіх рівнях. Голосування за його призначення може відбутися вже у п'ятницю, 24 квітня, коли відбудеться позачергове засідання Ради. Сам Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook: "Для мене велика честь отримати пропозицію від президента Зеленського", а також розмістив фото, як світові медіа писали про його повернення до влади.
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Спалах коронавірусу і повна ізоляція
Вірусний будинок оточили правоохоронці / Фото пресслужби Нацгвардії
Під Києвом – у місті Вишневому – в тамтешньому гуртожитку зафіксовано масовий спалах коронавірусу. Будинок оточила Нацгвардія і Нацполіція, всі мешканці повністю ізольовані, відвідувачів не впускають. Місцева влада та волонтери організували доставку продуктів, ліків і засобів особистої гігієни.
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Жителі Берліна влаштували пікнік / Фото Getty Images
Європа звикає до правил карантину. Одне з найголовніших – соціальна дистанція. Навіть у парковій зоні. Зокрема, це яскраво демонструє фото, зроблене дроном у Берліні поблизу невеликого стадіону, де полюбляють відпочивати місцеві жителі.
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12 років без наркотиків
Значок Емінема / Фото Twitter
Відомий співак і шоумен Емінем 22 квітня відсвяткував 12 років з того моменту, коли він вилікувався від наркозалежності. 47-річний репер зізнався про це у своєму Twitter. На честь дати Емінем опублікував фото символічного значка.
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Корисна інформація: коли Україна вийде з карантину
Умови, за яких Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу
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