Возвращение к режиму "тишины": когда ТКГ может рассмотреть украинский документ
Источник:24 канал
Украинская делегация в ТКГ подготовила документ о возвращении к режиму тишины на Донбассе. Рассмотреть этот документ могут уже на заседании 9 декабря.
Представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш раскрыл детали в эфире одного из украинских телеканалов. Положительного результата по КПВВ или обмену пока не фиксируют.
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Также остается открытым вопрос о возвращении в режим тишины.
Вчера ТКГ закрылась, но мы подготовили документ, который сегодня, если он устроит эти стороны, может быть рассмотрен на внеочередном заседании ТКГ,
– подчеркнул Гармаш.
Тем временем российская сторона выбрала два сценария:
- либо выдвигает политические требования касательно открытия КПВВ;
- либо вообще не объясняет, почему она не хочет открывать, например, КПВВ в Счастье.
В то же время после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, а также разговоров о возможном присоединении США к нормандскому формату российская сторона демонстрирует более дипломатическое поведение на переговорах в ТКГ.
Что Зеленский ожидает от заседания ТКГ
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем президент Владимир Зеленский рассказал о своих главных ожиданиях от заседания ТКГ.
Украинский лидер назвал следующие приоритеты:
- возврат в режим прекращения огня;
- обмен пленными;
- открытие КПВВ.
Зеленский подчеркнул, что эти вопросы обсуждались также при поддержке США на видеоконференции Байдена и Путина.
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