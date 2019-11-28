Возврат захваченных кораблей РФ: Украина оценила убытки от повреждений

Сумма убытков от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляют минимум 55,5 миллиона гривен.

Из-за технического состояния кораблей и вооружения их пока нельзя использовать по назначению. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, пишет Укринформ.

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Он отметил, что сумма ущерба большая, сейчас идет комплексная комиссия ВМС ВСУ.

Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет минимум 55,5 миллиона гривен (примерно 2 миллиона 100 тысяч евро),

– сказал дипломат.

Он отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования.

Какие повреждения есть на украинских кораблях?

На всех возвращенных украинских кораблях есть свидетельства мародерства россиян. Впрочем, больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.

Катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей.

Освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер ранее сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.



Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

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Плен и возвращение украинских кораблей: основное

► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

► В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

► После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.

► Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана с встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала