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      Возврат захваченных кораблей РФ: Украина оценила убытки от повреждений

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      Убытки из-за повреждения РФ украинских кораблей составляют более 2 миллионов гривен / Какой ущерб из-за повреждения Россией украинских кораблей

      Сумма убытков от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляют минимум 55,5 миллиона гривен.

      Из-за технического состояния кораблей и вооружения их пока нельзя использовать по назначению. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, пишет Укринформ.

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      Он отметил, что сумма ущерба большая, сейчас идет комплексная комиссия ВМС ВСУ.

      Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет минимум 55,5 миллиона гривен (примерно 2 миллиона 100 тысяч евро),
      – сказал дипломат.

      Он отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования.

      Какие повреждения есть на украинских кораблях?

      • На всех возвращенных украинских кораблях есть свидетельства мародерства россиян. Впрочем, больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.
      • Катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.
      • Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.
      • Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей.

      Освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер ранее сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

      Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".

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      Плен и возвращение украинских кораблей: основное

      ► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

      ► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.

      ► В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.

      ► После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.

      ► Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана с встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.

      Екіпаж захоплених кораблів
      Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Деньги Керчь Новости России Возвращение захваченных кораблей
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