Возврат захваченных кораблей РФ: Украина оценила убытки от повреждений
Сумма убытков от повреждений захваченных Россией украинских кораблей составляют минимум 55,5 миллиона гривен.
Из-за технического состояния кораблей и вооружения их пока нельзя использовать по назначению. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, пишет Укринформ.
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Он отметил, что сумма ущерба большая, сейчас идет комплексная комиссия ВМС ВСУ.
Согласно предварительному осмотру, сумма убытков на кораблях составляет минимум 55,5 миллиона гривен (примерно 2 миллиона 100 тысяч евро),
– сказал дипломат.
Он отметил, что точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования.
Какие повреждения есть на украинских кораблях?
- На всех возвращенных украинских кораблях есть свидетельства мародерства россиян. Впрочем, больше всего их на буксире "Яны Капу". Судно имеет механические повреждения правого борта.
- Катер "Бердянск" имеет 6 пробоин в районе ватерлинии и выше нее, а также – многочисленные механические повреждения верхней палубы.
- Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко сообщил, что россияне фактически "угробили" корабли – поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.
- Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал результаты проверки после их возвращения. Согласно документу, россияне передали Украине судна не только без некоторых документов, вооружения, оборудования для радиосвязи, а и даже без огнетушителей, двигателей.
Освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер ранее сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.
Россия начала процесс передачи украинских кораблей 17 ноября. Корабли вернулись 20 ноября в Очаков в сопровождении спецтехники – буксиров "Титан", "Гайдамака", поисково-спасательного корабля "Сапфир" и малого разведывательного корабля "Переяслав".
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Плен и возвращение украинских кораблей: основное
► 25 ноября 2018 года россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
► Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские судна.
► В России 24 украинских моряков обвиняют в "незаконном пересечении границы с применением насилия или угрозы его применения". Несмотря на это, они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц.
► После того, как появилась дата проведения нормандской встречи (9 декабря), росСМИ сообщили о намерениях России вернуть Украине захваченные корабли.
► Однако впоследствии в МИД РФ это заявление опровергли и подчеркнули, что передача не связана с встречей лидеров России, Украины, Германии и Франции.