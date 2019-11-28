Повернення захоплених РФ кораблів: Україна оцінила збитки від пошкоджень

Сума збитків від пошкоджень захоплених Росією українських кораблях становлять щонайменше 55,5 мільйона гривень.

Через технічний стан кораблів та озброєння їх наразі не можна використовувати за призначенням. Про це заявив заступник постпреда України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, пише Укрінформ.

Дивіться також: В якому стані Росія повернула військові кораблі: Україна надала ОБСЄ фотодокази

Він зазначив, що сума збитків велика, наразі триває комплексна комісія ВМС ЗСУ.

Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 мільйона гривень (приблизно 2 мільйони 100 тисяч євро),

– сказав дипломат.

Він зазначив, що точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування.

Які пошкодження є на українських кораблях?

На всіх повернутих українських кораблях є свідчення мародерства росіян. Втім, найбільше їх на буксирі "Яни Капу". Судно має механічні пошкодження правого борту.

Катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також – численні механічні пошкодження верхньої палуби.

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що росіяни фактично "угробили" кораблі – познімали навіть плафони, розетки і унітази.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував результати перевірки після їхнього повернення. Відповідно до документу, росіяни передали Україні судна не лише без деяких документів, озброєння, обладнання для радіозв’язку, а і навіть без вогнегасників, двигунів.

росіяни передали Україні судна не лише без Звільнений із полону моряк Андрій Ейдер раніше повідомив, що з корабля серед іншого зникла навіть його спідня білизна.

Росія розпочала процес передачі українських корабів 17 листопада. Кораблі повернулися 20 листопада до Очакова у супроводі спецтехніки – буксирів "Титан", "Гайдамака", пошуково-рятувального корабля "Сапфір" та малого розвідувального корабля "Переяслав".

Цікаво: Соцмережі порвало відео, де Путіна тролять викраденими з українських кораблів унітазами

Полон та повернення українських кораблів: основне

► 25 листопада 2018 року росіяни затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя.

► Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня 2019 року ухвалив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

► У Росії 24 українських моряків звинувачують у "незаконному перетині кордону із застосуванням насильства чи загрози його застосування". Попри це вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

► Після того, як з'явилась дата проведення нормандської зустрічі (9 грудня), росЗМІ повідомили про наміри Росії повернути Україні захоплені кораблі до цього часу.

► Однак згодом у МЗС РФ цю заяву спростували і наголосили, що передача не пов'язана з зустріччю лідерів Росії, України, Німеччини та Франції.



Екіпаж захоплених кораблів / Інфографіка 24 каналу