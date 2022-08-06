12-летний мальчик впал в кому после тикток челленджа: жуткая история

В Великобритании 12-летний Арчи Баттерсби получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Его мать Холли Дэнс заявляет, что это произошло по причине участия ребенка в тикток челлендже.

Мать нашла подростка без сознания в собственном доме 7 апреля 2022 года. В тот же день Арчи планировал пойти с матерью в кинотеатр на новый фильм "Бэтмен". В конце месяца его перевезли в Королевскую лондонскую больницу, и с тех пор родители ребенка судятся с врачами, настаивающими на отключении мальчика от аппарата жизнеобеспечения, поскольку констатируют смерть мозга.

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Что известно о мальчике

Родители Арчи рассказывают, что ребенок до трагического инцидента был активным и занимался смешанными единоборствами и гимнастикой. Заинтересованность в спорте, по словам матери, повлияла на веру мальчика два года назад – он увидел, как спортсмены молятся перед боями и заинтересовался христианством.

В начале апреля Холли Дэнс нашла сына без сознания в доме семьи в Саутенде, графство Эссекс. По заявлению матери, Арчи получил черепно-мозговую травму, пытаясь принять участие в популярном тикток челендже.

Судебная волокита

24 канал по этическим соображениям не сообщает деталей и содержания этого тикток челленджа.

После того, как Арчи в конце апреля перевели в Королевскую лондонскую больницу в столице Великобритании, врачи сообщили родителям мальчика, что считают травмы настолько значительными, что у ребенка вероятно наступила смерть головного мозга.

Врачи указали на необходимость провести соответствующий анализ, впрочем, семья Арчи отказалась давать на это согласие. Поэтому больница обратилась в Высший суд в Лондоне, чтобы получить разрешение на проведение теста. Адвокаты медучреждения просили судью решить, какие шаги в этой ситуации отвечают прежде всего интересам ребенка.

Впрочем, соответствующий анализ провести не удалось, что повлекло за собой дальнейшие судебные слушания, следует ли в дальнейшем содержать Арчи на искусственном жизнеобеспечении:

13 июня суд постановил, что Арчи умер 31 мая , на что указывает датированное этим днем ЦРТ. По решению, мальчика необходимо было отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

, на что указывает датированное этим днем ЦРТ. По решению, мальчика необходимо было отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения. 29 июня родители ребенка выиграли апелляцию на пересмотр дела, а 11 июля состоялось слушание под председательством другого судьи.

на пересмотр дела, а 11 июля состоялось слушание под председательством другого судьи. Однако и здесь суд 15 июля постановил, что в интересах ребенка – прекратить жизнеобеспечение, ведь "дальнейшее лечение Арчи Баттерсби бесполезно".

В следующем ходатайстве об отмене решения Апелляционный суд отказал семье мальчика. Заявление обжалования решения также отклонил Верховный суд Великобритании.

Кстати, после этого родители Арчи обратились в Комитет Конвенции о правах лиц с инвалидностью ООН и попросили вмешаться в дело. Международное ведомство попросило правительство Великобритании отложить реализацию решения об отключении ребенка от аппарата ИВЛ, пока они не разберутся в ситуации.

Однако британский Апелляционный суд признал, что конвенция, на которую опирается комитет, не является частью законодательства Великобритании, и потому поддержал решение суда об отключении Арчи от искусственного обеспечения.

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Позиция родителей ребенка

Родители Арчи, Холли Дэнс и Пол Баттерсби утверждают, что их сыну просто необходимо больше времени, чтобы прийти в себя. Они также заявили, что врачи и суд дискриминируют их религиозные убеждения.

При поддержке организации Христианского правового центра семья заявила, что замечала признаки жизни от Арчи, а врачи не прислушивались к их наблюдениям. После второго негативного решения о продлении искусственной поддержки жизни ребенка, мать выступила с речью:

Мы не согласны с идеей достоинства смерти. Навязать это чувство нам (отцам – ред. 24 канал) и ускорить таким образом его (Арчи – ред. 24 канал) смерть – очень жестоко. Бог должен решить, что должно случиться с Арчи, в том числе и когда и как он должен умереть. Пока Арчи борется за свою жизнь, я не могу его предать,

– произнесла Холли Дэнс.

Женщина добавила, что живет "худшим кошмаром каждого родителя" и пообещала не сдаваться.

Позиция врачей

В ходе одного из слушаний по делу врачи заявили, что последние тесты не показали никакой заметной активности мозга мальчика. Кроме того, зафиксированы значительные участки некроза тканей головного мозга ребенка.

На заседании Апелляционного суда 1 августа судья Эндрю Макфарлейн на основании медицинских доказательств подытожил, что "организм, органы и, в конечном итоге, сердце Арчи Баттерсби находятся в процессе полной остановки ".

После последнего проигрыша семьи Арчи в суде главный врач Королевской лондонской больницы Алистер Чессер заявил:

Наши глубочайшие симпатии остаются с семьей Арчи. По указаниям судов, мы будем работать с родителями, чтобы подготовить их к отключению ребенка от систем искусственного жизнеобеспечения. Мы стремимся оказать лучшую возможную поддержку каждому в это сложное время,

– подытожил врач.

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