Впечатлен героизмом и профессионализмом наших врачей, – Ляшко о работе медиков в условиях войны

На фоне войны украинские медики столкнулись не только с большим количеством раненых и травмированных, среди которых есть дети. К тому же и характер травм изменился. Однако наши врачи впечатляют своим профессионализмом.

Об этом сказал глава Минобороны Виктор Ляшко в интервью с Аллой Мазур, передает 24 канал.

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Ляшко отметил, что впечатлен героизмом и профессионализмом украинских врачей.

Является ли все идеально? Нет. Все ли могут справиться с тем ранением, которое получил человек? Нет. Потому что реально бывают случаи, на которые нельзя смотреть даже на фотографиях. А врачи оперируют,

– отметил министр.

Порой наши медики работают в чрезвычайных условиях. Ляшко вспомнил случай, когда в больницу, где развернуто 12 операционных столов, за час привезли 56 раненых.

"Где можно, там и развернули (операционные – 24 канал). Одного прооперировали, помылись, убрали стол, оперируют другого. Подготовки к операции нет никакой. Тактику оперативного вмешательства решают на операционном столе", – сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что украинские врачи спасают жизни круглосуточно. После волны пациентов, которым надо срочно оказать помощь, они засыпают на рабочем месте.

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