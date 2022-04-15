Про це сказав очільник Міноборони Віктор Ляшко в інтерв'ю з Аллою Мазур, передає 24 канал.

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Ляшко наголосив, що вражений героїзмом і професійністю українських лікарів.

Чи є все ідеально? Ні. Чи всі можуть впоратися з тим пораненням, яке отримала людина? Ні. Бо реально бувають випадки, на які неможна дивитися навіть на фотографіях. А лікарі оперують,

– зазначив міністр.

Часом наші медики працюють у надзвичайних умовах. Ляшко пригадав випадок, коли до лікарні, де розгорнуто 12 операційних столів, за годину привезли 56 поранених.

"Де можна, там і розгорнули (операційні – 24 канал). Одного прооперували, помилися, прибрали стіл, оперують іншого. Підготовки до операції немає ніякої. Тактику оперативного втручання вирішують на операційному столі", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що українські лікарі рятують життя цілодобово. Після хвилі пацієнтів, яким треба терміново надати допомогу, вони засинають на робочому місті.