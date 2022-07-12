Спасибо, что вы есть, – Зеленский в обращении поблагодарил людей, которые остаются в Украине

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города. Украинцев ждет впереди трудный путь, но вместе с тем – успех.

Об этом во время своего вечернего обращения 12 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Также глава государства поблагодарил украинцев, которые остались в стране после полномасштабного российского вторжения.

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Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО

Зеленский отметил, что хочет отметить одно решение, которое может иметь вид технического, но за ним – много и символизма, и очень содержательной политической работы.

Украина стала ассоциированным членом специальной многосторонней программы НАТО по технологической совместимости. Если говорить проще, это о стандартах альянса. Украина теперь не только внедряет у себя стандарты НАТО, но и может участвовать в разработке новых стандартов,

– добавил президент.

По его словам, опыт украинских военных, возможности институтов и IT-потенциал Украины будут вкладом нашего государства в развитие коллективной безопасности в Европе.

"И когда это происходит? На 139-й день полномасштабной войны, которой россия планировала уничтожить нас за неделю. А украинское государство не только выстояло, не только защищается, а еще и развивается и будет помогать развитию партнеров", – подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что такие успехи стоит отмечать.

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Россияне до сих пор беспощадно бьют по украинским городам

Президент отметил, что ежедневно украинцы получают и переживают много мучительных новостей. Ведь война до сих пор продолжается и российские обстрелы не останавливаются ни на один день.

12 июля были очередные удары по Николаеву – ракетами и артиллерией.

Также оккупанты снова били по Харькову и общинам области – Старому Салтову, Золочеву, Байраку и других. В результате этих обстрелов есть жертвы – раненые и убитые.

В свою очередь, на Донбассе не прекращаются попытки штурмов. По словам Зеленского, ситуация там не становится легче, а потери – меньше.

"Надо об этом помнить. Надо видеть это, обращать внимание. И так же надо помнить, что даже в таких условиях государство делает шаги вперед – в сотрудничестве с партнерами – в институциональном развитии. И, конечно, – на передовой", – добавил глава государства.

Он отметил, что оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия – они не будут иметь безопасного тыла нигде на украинской земле, которую оккупировали. Также россияне почувствовали, что операции украинских разведчиков – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации".

Русские солдаты – и мы это знаем из перехватов их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных Сил. 139 дней такой войны, почти 20 недель. Так называемая "вторая" армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия,

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, у русских больше нет ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще делают в Украине. В то же время захватчики не имеют и крохи смелости, чтобы признать собственное поражение и забрать войска с украинской территории.

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Зеленский поблагодарил украинцев, которые остались, несмотря на войну

Президент отметил, что 12 июля провел в Киеве переговоры с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

"А он привез нам "Крабы" – те, которые мощно накормят нашего врага огнем. Конечно, ключевой темой наших переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество. Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили", – добавил Зеленский.

По его словам, разговор происходил с абсолютной уверенностью в украинском будущем, в том числе европейском.

"Так же происходят и все остальные мои переговоры. Это всегда чувствуется", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что впереди – действительно тяжелый путь. Ведь иначе, к сожалению, невозможно, когда защищаешь Родину от террористического нашествия.

Но понятно и то, что впереди – успех нашего государства. Украина сможет защититься. Украина сможет отстроиться. Украина сможет реализовать все свои внешнеполитические цели. Когда ради этого искренне работают миллионы людей – каждый и каждая на своем уровне – результат будет обязательно,

– заявил президент.

Он добавил, что почему-то очень редко благодарил обычных людей, которые ежедневно делают свое дело с верой в победу и остаются в Украине, несмотря ни на что.

"Сейчас хочу всех вас поблагодарить. Спасибо, что вы есть у Украины", – отметил Зеленский.

По словам президента, вечером, как и всегда, он подписал указ о награждении украинских героев. 156 защитников отметили государственными наградами, 56 из которых – посмертно.

"Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто борется за будущее для нашего народа! Слава Украине!", – подытожил глава государства.

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