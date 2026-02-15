Впереди холодные дни, – Зеленский призвал реагировать на тревоги

Глава государства предупредил украинцев, что россияне могут воспользоваться снижением температуры и готовить удар. Он призвал всех реагировать на тревоги.

Оккупанты готовятся атаковать украинскую энергетику. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении.

Смотрите также Выборы в Украине возможны: Зеленский назвал условие, при котором это произойдет

О чем предупредил Зеленский?

Президент Украины подчеркнул, что в Украину снова придет холод. Россия не раз использовала морозы для того, чтобы нанести удар по энергетической инфраструктуре, поэтому и в этот раз может этим воспользоваться.

Владимир Зеленский добавил, что Украина находится в коммуникации с партнерами, а такие угрозы в очередной раз дают убедиться, что Россия не стремится завершить войну.

Он также напомнил украинцам о том, что нужно заботиться о собственной безопасности, поэтому если объявят предупреждение – следует соблюдать все правила и находиться в укрытиях.

Обратите внимание! Мониторинговые каналы сообщают, что в ближайшие дни существует угроза вражеского удара. Враг может применить дроны и ракеты различных типов, а целями обстрела в очередной раз станет энергетика.

Что известно о последних атаках на украинскую энергетику?