Сейчас мы реализуем те действия, которые должны существенно усложнить поставки вооружения, горюче-смазочных материалов и боеприпасов для оккупационной армии. Об этом 24 Каналу сказал член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Отрабатываются мосты, железнодорожные пути и другие объекты критической инфраструктуры, по которым идут грузы для страны-оккупанта.

Впереди нас ждет много интересных событий – и вокруг Крыма, и в самом Крыму. Полуостров для Украины является неотделимой составляющей, это общепризнанно. Каких-либо территориальных уступок наша власть не допустит,

– заинтриговал член комитета ВР.

Именно поэтому компромиссов по переходному статусу Крыма или других оккупированных территорий замораживание конфликта быть не может.

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Вениславский подчеркнул, что для успешных контрнаступательных действий Украине нужны более дальнобойные и точные системы поражения, чтобы наносить удары по тем объектам, которые используются для поддержки сухопутных войск России. Речь идет об аэродромах, железнодорожных узлах и прочем.

"Для успешных атак Украина должна получать то, что просит. Мы не берем с потолка те потребности, которые для нас есть. Воздушные платформы должны помочь не только противодействовать средствам поражения противника, но и поддерживать наши сухопутные силы в наступлении. Враг применяет авиацию, к сожалению, у нас недостаточно систем ПВО армейского уровня", – объяснил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Системы ПВО – это первоочередной приоритет. Кроме того, нам очень нужны современные истребители.

"Хочу обратиться к гражданам Украины, которые находятся на территориях, временно оккупированных страной-агрессором: надо держаться чуть дальше от военных объектов. Все они являются законными целями и будут поражаться нашими ВСУ. Когда и как – будет решать военное командование", – подытожил. Федор Вениславский.

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