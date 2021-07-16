Кроме того, украинский лидер ввел в состав СНБО нового главу МВД Дениса Монастырского. За его назначение проголосовал 271 народный избранник.
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Ввести в персональный состав СНБО Украины Дениса Монастырского – министра внутренних дел Украины; вывести из состава СНБО Украины Арсена Авакова,
– говорится в указе.
Изменения в МВД: Главное
- Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. Сначала были разные гипотезы, почему политик принял такое решение. В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже заявлял, что отставка – инициатива самого Авакова.
- В то же время впоследствии заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что Владимир Зеленский предложил Авакову подать в отставку.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова 15 июля. "За" проголосовал 291 народный избранник.
- Кандидатуру Монастырского на должность главы МВД предложил Зеленский.
- Ранее Монастырский возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Политик заявил, что он принял предложение президента. По словам Монастырского, он пошел на жертву. Политик подчеркнул: "Я принял самое сложное решение в своей жизни".
Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала