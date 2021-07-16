Кроме того, украинский лидер ввел в состав СНБО нового главу МВД Дениса Монастырского. За его назначение проголосовал 271 народный избранник.

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Ввести в персональный состав СНБО Украины Дениса Монастырского – министра внутренних дел Украины; вывести из состава СНБО Украины Арсена Авакова,

– говорится в указе.

Обратите внимание! В состав СНБО Аваков входил с 2014 года.

Изменения в МВД: Главное

Арсен Аваков подал заявление об отставке 13 июля. Сначала были разные гипотезы, почему политик принял такое решение. В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже заявлял, что отставка – инициатива самого Авакова.

В то же время впоследствии заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что Владимир Зеленский предложил Авакову подать в отставку.

Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова 15 июля. "За" проголосовал 291 народный избранник.

Кандидатуру Монастырского на должность главы МВД предложил Зеленский.

Ранее Монастырский возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Политик заявил, что он принял предложение президента. По словам Монастырского, он пошел на жертву. Политик подчеркнул: "Я принял самое сложное решение в своей жизни".



Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала